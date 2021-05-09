Şeyma Korkmaz kimdir, nerelidir? Şeyma Korkmaz hangi dizilerde oynadı? Barbaroslar dizi oyuncuları
Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatının anlatıldığı “Barbaroslar” dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayarken, Barbaroslar dizi oyuncuları da merak ediliyor. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünde oynayacağı Barbaroslar dizinde Şeyma Korkmaz’ın da yer alacağı konuşulması sonrası Şeyma Korkmaz’ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Şeyma Korkmaz kimdir, Şeyma Korkmaz nerelidir? Şeyma Korkmaz hangi dizilerde oynadı?
Şeyma Korkmaz kimdir?, Şeyma Korkmaz 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.
2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu.
Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde dünya evine girdi.
Şeyma Korkmaz hangi dizilerde oynadı?
Beni Affet (TV Dizisi)
(Feride) 2012-2018
Hayata Beş Kala (TV Dizisi) (Yagmur)
Öyle ya da Böyle (Sinema) (Peri)