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Seyit, TSK'nın yükünü taşımaya hazır

Çanakkale Zaferi kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın adının verildiği 8x8 kamyon, TSK'nın yükünü taşımaya hazırlanıyor.

05 Ekim 2018 Cuma 10:24
Seyit, TSK'nın yükünü taşımaya hazır

Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın adı, savunma sanayisinde taşıyıcı araç ihtiyacını karşılamak amacıyla Anadolu Isuzu tarafından tasarlanan 8x8 araçlarıyla yaşatılacak.

SSB’ye teklif sundu

Anadolu Isuzu, savunma sanayisine yönelik 8x8’den 20x20’ye kadar özel lojistik kamyonların Türk mühendisler tarafından geliştirilmesi ve üretimi konusunda geçen yılın sonlarında Çekya’da yerleşik Tatra grubu ile iş birliğine gitti. Şirket bu iş birliği sonrasında 8x8, 10x10, 12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi ile ilgili teklif dosyasını nisanda Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB)sundu.

İsim tescillendi

Çalışmalar kapsamında ortaya çıkan 8x8 kamyon tasarımı için sırtında taşıdığı top mermisiyle akıllara kazınan Çanakkale Zaferi kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın adı seçildi. Tasarım, “Seyit” ismiyle tescillendi.

Seyit’in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) her türlü lojistik ihtiyacını karşılayacak şekilde kullanılması hedefleniyor. Şirket, savunma sanayisinde her türlü lojistik amaçlı taktik lastik tekerlekli ürün gruplarında yer almayı amaçlıyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:24
  1. Çanakkale
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