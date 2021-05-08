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Aktüel

Seyir halindeyken aracından ses duydu: Artık bende kalacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir taksici, otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 22:56:00 -
Seyir halindeyken aracından ses duydu: Artık bende kalacak

Muğla-Bodrum'da bir taksici, otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu kurtarıp sahiplendi.

Turizmci Mustafa Kemal Çubuk, otomobiliyle seyir halindeyken kedi sesi duyması üzerine Lise Kavşağı'nda durdu. Diğer sürücülerin de yardımıyla kedinin aracın motor bölümünde olduğu anlaşıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan taksi şoförü Mert Şimşir, sıkıştığı yerden çıkardığı kedi yavrusunu sahiplenerek çalıştığı durağa götürdü.

Taksici Mert Şimşir, "Kedi yavrusunu sağ salim kurtardık. Sahipleneceğim. Bende kalacak artık. İsim koymadık ama yakında bir ismi olur." dedi.

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