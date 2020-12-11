Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
ANKARA (AA) - Başkentte seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anadolu Bulvarı'ndan GİMAT istikametine giden Mert Samet Yurttaş'ın kullandığı 06 GD 6900 plakalı otomobil Ankara Halk Ekmek Fabrikası karşısında Ersin Kırımlı yönetimindeki 34 GM 6614 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kaza sonrası araçta sıkışan Yurttaş, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.
Yurttaş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.