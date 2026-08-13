Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Eyyübiye ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda otomobilde bulunan Mehmet Gülelli olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.