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Aktüel Seyir halindeki otomobil yandı
Aktüel

Seyir halindeki otomobil yandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 19:41:00 -
Seyir halindeki otomobil yandı

Mardin-Artuklu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 64 AAC 931 plakalı otomobil, Artuklu itfaiyesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.

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