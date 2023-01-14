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Aktüel Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü
Aktüel

Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü

Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 21:54:00 -
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde gerçekleşti. Olayda; İ.K. yönetimindeki 16 F 2868 plakalı otomobil Sarıca Köyü yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı.

Aracın ön kaputundan dumanlar çıktığını fark eden sürücü otomobilini yol kenarına çekerek araçtan indi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü. Yangının elektrik donanımından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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