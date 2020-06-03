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Aktüel

Seyir halindeki motosiklet devrildi; 2 kişi yaralı

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Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:06:04 -
Seyir halindeki motosiklet devrildi; 2 kişi yaralı

Bilecik’te motosikletin devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı


Edinilen bilgiye göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 11 AAC 886 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail G., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, kazada sürücü İsmail G. ve araçta yolcu olarak bulunan Emrah D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılanca il müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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