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Seyir halindeki midibüs alev topuna döndü!

Malatya’da, seyir halindeyken yanan yolcu midibüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün dikkati sayesinde olası bir facia önlenirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı

19 Ocak 2019 Cumartesi 06:41
Seyir halindeki midibüs alev topuna döndü!

Yangın, Malatya-Elazığ karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Muş'tan Malatya'ya gitmekte olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 19 AAB 701 plakalı midibüs,  Malatya-Elazığ karayolunda seyir halindeyken, motor kısmı yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulunurken, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, midibüsün içerisindeki 20 yolcuların tahliyesine yardımda bulunarak, yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı midibüs, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 06:41
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