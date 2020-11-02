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Aktüel Seyir halindeki kamyonun kasasına tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu görüntülendi
Aktüel

Seyir halindeki kamyonun kasasına tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:36:26 -
Seyir halindeki kamyonun kasasına tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu görüntülendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasına tutunarak ilerleyen 4 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.

Sağlık Mahallesi'nde trafik ışıklarında duran bir kamyonun kasasına patenli 4 çocuk tutundu.

Hareket etmesine rağmen kamyona tutunarak gitmeyi sürdüren çocuklar, uzun süre tehlikeli bir şekilde kara yolunda ilerledi.

Çocukların tehlikeli yolculuğu, sürücüler tarafından cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.

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