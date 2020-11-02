Seyir halindeki kamyonun kasasına tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu görüntülendi
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasına tutunarak ilerleyen 4 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.
Sağlık Mahallesi'nde trafik ışıklarında duran bir kamyonun kasasına patenli 4 çocuk tutundu.
Hareket etmesine rağmen kamyona tutunarak gitmeyi sürdüren çocuklar, uzun süre tehlikeli bir şekilde kara yolunda ilerledi.
Çocukların tehlikeli yolculuğu, sürücüler tarafından cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.