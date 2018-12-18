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Seyir halindeki beton mikseri otomobilin üzerine devrildi!

Muğla'da seyir halindeki beton mikseri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

18 Aralık 2018 Salı 16:22
Seyir halindeki beton mikseri otomobilin üzerine devrildi!

Milas’ta seyir halindeki beton mikserinin karşı yönden gelen bir otomobilin üzerine devrilmesiyle yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Otomobildeki yolcu yaralandı

Edinilen bilgiye göre; Milas’tan Kıyıkışlacık istikametine doğru seyir halindeki 48 LC 331 plakalı beton mikseri, sürücü Abdül Celil Savcı’nın yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Beton mikserinin, bu sırada karşı yönden gelen Hüseyin Yaşar Günaydın idaresindeki 35 GB 913 plakalı otomobilin üzerine devrilmesiyle sonuçlanan kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Fehmi Görgülü yaralandı.

Jandarma soruşturma başlattı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına aldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:22
  1. beton mikseri
  2. itfaiye ekipleri
  3. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi
  4. jandarma
  5. trafik kazası

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