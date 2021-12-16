Seyid Nebati kimdir? Seyid Nebati ne iş yapıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi Seyid Nebati, bugünkü karar öncesi tahminini açıklayarak rakam verdi. Nebati, "Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Seyid Nebati ne iş yapıyor?

Türkiye’de 102, yurtdışında ise 16 B&G Store mağazasıyla sektörde faaliyet gösteren Seyid Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin kardeşidir. B&G Store’un Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Nebati’dir. B&G Store 1979 yılında faaliyete başlayan bir aile şirketi olup, enerji, inşaat ve gıda alanlarında hizmet etmiştir. 2012 yılında yine aile şirketimiz olan ve Türkiye’de çocuk giyimin 1 numaralı markası olup, tasarım olgusunu ön planda tutarak dünyanın önde gelen çocuk giyim markalarını aynı çatı altında toplayan B&G Store markasının üretim organizasyonunu yapmaya başlamış ve tekstil alanına giriş yapmıştır.