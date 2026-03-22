SON DAKİKA
Şeyh Ahmed Yasin’in şehadetinin 22. yılında Hamas’tan intikam mesajı! "Onun fikirleri Aksa Tufanı’nın ilham kaynağıdır!"

Şeyh Ahmed Yasin'in şehadetinin 22. yılında Hamas'tan intikam mesajı! "Onun fikirleri Aksa Tufanı'nın ilham kaynağıdır!"

İslamî Direniş Hareketi (Hamas), kurucu lideri Şeyh Ahmed Yasin’in kalleş bir Siyonist saldırısıyla şehit edilişinin 22. yıl dönümünde zehir zemberek bir açıklama yayımladı.

İslamî Direniş Hareketi (HAMAS), kurucusu Şeyh Ahmed Yasin’in şehadetinin 22. yılında yayımladığı mesajda, Filistin direnişinin kararlılığını vurguladı.

Filistin direnişinin önde gelen isimlerinden Ahmed Yasin’in şehit olmasının üzerinden 22 yıl geçti. Yasin, 2004 yılında Gazze’de sabah namazı sonrası düzenlenen işgal saldırısında beraberindeki 7 kişiyle birlikte şehit olmuştu.

 

Hamas’ın kurucusu Şeh Ahmet Yasin hakkındaki mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Filistinli direnişin önderi, Hamas hareketinin kurucusu Şeyh Ahmed Yasin’in şehadetinin 22. yıl dönümü:

Bugün, Filistinli direnişin önderi, Hamas hareketinin kurucusu Şeyh Ahmed Yasin’in şehit oluşunun yirmi ikinci yıldönümü. Şeyh Yasin, Gazze Şehri’nde sabah namazından çıktıktan sonra kendisine yönelik İsrail saldırısı sonucu yedi kişiyle birlikte şehit oldu.

Şeyh Ahmed Yasin, Filistin topraklarında davet, düşünce ve cihadın en önde gelen isimlerinden biriydi. Onun cihadi ve devrimci fikirleri, siyonist işgalle mücadelede, Aksa Tufanı Savaşı ile sınırlı kalmayıp, tarih boyunca Filistin direnişine ilham kaynağı olmaya devam etti.

Tarih boyunca yüce halkımız, tüm halklar arasında en güçlü karakter ve en sağlam iradeye sahip olduğunu kanıtlamıştır. Her türlü zorluğun üstesinden gelmesini sağlayan inanç gücü ve sabit değerlere sahiptir. Büyük fedakarlıklar, halkımızda şehitlik sevgisini pekiştirmiş ve çocuklarının kalbinde direniş cesaretini ve ulusun şerefini ve kutsallıklarını savunma azmini artırmıştır."

 

 

Fani

Yerin cennet mekan olsun Şeyh Ahmet Yasin. Şehitler ölmez.

0312

Allah rahmet eylesin . Vefatından kısa bir süre önce " ümmetin ilgisizliğini " Rabbimize şikayet etmişti . Ümmette değişen bir şey yok .
