Nakşibendi Meşayıhından Sultan Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri'nin Hem Damadı Hem Kalan Son iki Halife'sinden Biri Şeyh Seyda Ahmet El Vani Hazretleri vefat etti. Bu acı haberin ardından pek çok kişi ‘Seyda Ahmet Vani Hazretleri kimdir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Seyda Ahmet Vani Hazretleri kimdir? Seyda Ahmet Vani Hazretleri cenaze töreni ne zaman nerede?

16 Mart'ta hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Seyda Ahmet Vani 27 Mart 2022'de vefat etti. Seyda Ahmet Vani Hazretleri'nin vefat sebebine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. 70’li yaşlarında olan Seyda Ahmet Vani’nin cenaze töreninin detayları da merak ediliyor.

Seyda Ahmet Vani Hazretleri’nin cenazesi Ankara'dan alınarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde defnedilecek. Aile taziyeleri ise Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi, Hacı Yusuf Kırmızıtaş Camii'de kabul edecek.