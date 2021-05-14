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Yaşam Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
Yaşam

Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesinde açıklanan seyahat yasaklarının bayramdan sonra da devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bayramdan sonra seyahat yasağı kalkacak mı? Şehirlerarası yolculuk kısıtlaması ne zaman kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 10:57:00 -
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Tam kapanma sürecinde artık sona geliniyor. Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor.  Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? İşte iller arası yasaklarda son gelişmeler

Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşların şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.

Seyahat kısıtlamasının 17 Mayıs'tan sonra sona ermesi bekleniyor. Aksi yönde bir karar alınması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

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