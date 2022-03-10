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Aktüel Şevket Kazan dualarla anılıyor
Aktüel

Şevket Kazan dualarla anılıyor

Eski bakan ve Erbakan’ın dava arkadaşlarından Şevket Kazan vefatının ikinci yılında hayırla anılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 09:29:00 -
Şevket Kazan dualarla anılıyor

1933’te Sakarya’da doğan Kazan, 1971’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, aynı yıl Necmettin Erbakan’ın kurduğu Milli Nizam Partisine katıldı. Milli Selamet Partisinden 1973’te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974’te kurulan 37’nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı. Kazan, Demirel’in başbakanlığındaki 39’uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. Refah Partisi’nden 1991’de milletvekili seçilen Kazan, 1996’da kurulan 54’üncü hükümette Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. 28 Şubat’ta milletvekilliği düşürülen 2003’te Saadet Partisine katılarak siyasete geri döndü.

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