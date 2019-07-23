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Sevilla'dan Simon Kjaer'le ilgili son dakika açıklaması!

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Simon Kjaer'in Fenerbahçe'ye yeniden transfer olması konusuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:57
Sevilla'dan Simon Kjaer'le ilgili son dakika açıklaması!

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Simon Kjaer'in Fenerbahçe teması hakkında, "15 gün önce Fenerbahçe ile görüştük; fakat o günden bu yana bir gelişme yok." açıklamasında bulundu.

Savunma bölgesine takviye düşünen Fenerbahçe'nin, eski oyuncusu Kjaer ile ciddi olarak ilgilendiği konuşuluyordu.

Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın bulunduğu savunma hattına alternatifleri genişletmek isteyen Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in durumu da belirsizliğini koruyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:57
  1. Sevilla Sportif Direktörü Monchi
  2. Simon Kjaer
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