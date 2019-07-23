Sevilla'dan Simon Kjaer'le ilgili son dakika açıklaması! Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Simon Kjaer'in Fenerbahçe'ye yeniden transfer olması konusuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Simon Kjaer'in Fenerbahçe teması hakkında, "15 gün önce Fenerbahçe ile görüştük; fakat o günden bu yana bir gelişme yok." açıklamasında bulundu. Savunma bölgesine takviye düşünen Fenerbahçe'nin, eski oyuncusu Kjaer ile ciddi olarak ilgilendiği konuşuluyordu. Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın bulunduğu savunma hattına alternatifleri genişletmek isteyen Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in durumu da belirsizliğini koruyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.