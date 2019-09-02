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Sevilla, Meksikalı forvet Hernandez'i aldı

- İspanya'nın Sevilla Kulübü, West Ham'dan Meksikalı forvet Javier Hernandez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı- Javier Hernandez:- "Buraya gelmek, kendimi göstermek açısından benim için bulunmaz bir fırsat"

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:29
Sevilla, Meksikalı forvet Hernandez'i aldı


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Sevilla, İngiltere'nin West Ham takımında forma giyen Meksikalı forvet Javier Hernandez'i transfer etti.

Sevilla, "Chicharito" lakaplı 31 yaşındaki Meksikalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Chicharito, yeni kulübü tarafından basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Buraya gelmek, kendimi göstermek açısından benim için bulunmaz bir fırsat. Sevilla'daki tüm projeler beni heyecanlandırıyor." dedi.

Milli maç için Meksika'ya gitmesi gerektiğini ancak bir an önce Sevilla forması giymek için sabırsızlandığını aktaran Hernandez, "Bu sezon 70 gol atacağım ve şampiyon olacağız demek hoşuma gider ama futbol sözün söyleneceği tek yer sahadır." şeklinde konuştu.

Kariyerinde Real Madrid'de de forma giyen Meksikalı futbolcu, "Sevilla'da her şeyimi vereceğim. İspanya'da oynadığım diğer takımdan daha iyi şeyler yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, Sevilla'nın Meksikalı futbolcu için yaklaşık 8 milyon avro ödeyeceğini ayrıca başarıya bağlı 1 milyon avroluk da prim olduğunu ileri sürdü.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:29
  1. FUTBOL TRANSFER
  2. İspanya'dan futbol
  3. Javier "Chicharito" Hernandez
  4. Sevilla

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