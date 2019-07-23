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Sevilla, "Kjaer'in Fenerbahçe ile anlaştığı" iddialarını yalanladı

Sevilla Kulübü Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Verdejo:- (Simon Kjaer'in Fenerbahçe'ye transfer olması için anlaşma sağlandığı iddiası) "(Fenerbahçe'nin) Yaklaşık 1 ay önce bir ilgisi oldu. Ama 15 gündür hiçbir temas olmadı. Aktif olarak devam eden bir süreç değil"

23 Temmuz 2019 Salı 18:50
Sevilla, "Kjaer'in Fenerbahçe ile anlaştığı" iddialarını yalanladı

MADRİD (AA) - İspanya'nın Sevilla Kulübünün Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, futbolcu Simon Kjaer'in Fenerbahçe'ye transfer olması için anlaşma sağlandığına ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı.

"Monchi" lakaplı Sevilla Sportif Direktörü, yeni transfer Nemanja Gudelj'in tanıtımında takımdan ayrılması gündemde olan futbolcuların durumlarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

İspanyol gazetecilerin, Türk basınını referans göstererek, Danimarkalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması için anlaşma sağlandığı iddialarını sorması üzerine Monchi, "(Fenerbahçe'nin) Yaklaşık 1 ay önce bir ilgisi oldu. Ama 15 gündür hiçbir temas olmadı. Aktif olarak devam eden bir süreç değil." dedi.

Takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular için bir çalışma yürütüldüğü ama temkinli hareket ettiklerini kaydeden Monchi, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimsenin baskısı altında kalıp hiçbir futbolcumuzu hediye edecek değiliz. Bu futbolcuların durumu 45 gündür çok açık bir şekilde belli. Memnun olmadığımız bir işi yapmayız. Sevilla'nın futbolcuları ve bizim için fırsat olacağını düşündüğümüz bir teklif gelmedikçe hiçbir şey yapmayacağız."

İspanyol basını, Sevilla'da forma giyen Simon Kjaer, Sergi Gomez, Roque Mesa ve Manuel Agudo Duran'ın (Nolito) gönderilecek futbolcular listesinde yer aldığını belirtiyor.


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:50
  1. Fenerbahçe
  2. İspanya'dan futbol
  3. Sevilla
  4. Simon Kjaer
  5. Spor Direktörü Ramon Rodriguez Verdejo Monchi

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