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Sevilla, Beşiktaş'ın yıldızına talip

İki sezon önce kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta müthiş bir performans sergileyen Aboubakar'ın peşini İspanyol kulüp bırakmıyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:06
Sevilla, Beşiktaş'ın yıldızına talip

İspanyol ekiplerinden Sevilla'nın Vincent Aboubakar'ın transferi için Porto'nun kapısını çaldığı iddia edildi. Bilindiği üzere Kamerunlu golcünün adı son günlerde Beşiktaş ile de anılıyordu.

PORTO TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan haberde Teknik Direktör Joaquin Caparros'un isteği doğrultusunda harekete geçen Sevilla yönetiminin, Aboubakar için 20 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Haberde Porto yönetiminin ise bu teklife sıcak bakmadığı ve golcü oyuncu için daha yüksek bir bonservis bedeli almak istediği de kaydedildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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