Sevilay’dan ilginç teklif! Kesici’yi bırak Temel beyi ve Ahmet beyi masadan at

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Mahmut efendi hazretlerinin cenazesine katılan CHP'li İlhan Kecisi'nin laikçiler tarafından linç edilmesine değindi.

Yılman'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hiç kusura bakmasın CHP’nin sekter ve müfrit laikçi takımı!

Çok çok doğru bir iş yapmış İlhan Kesici o cenaze törenine giderek.

Çünkü siz kabul etmeseniz de…

Kabak gibi ortada olan bu sosyolojik realiteyi reddetseniz de…

Bu memlekette hala cemaatler, tarikatlar var ve bunların liderlerinin de dindarlar nezdinde etkisi çok büyük!

Azıcık perdeleri açıp, karşıdaki manzaraya geniş açıyla bakmayı başarabilseniz…

Siz de göreceksiniz ben ve benim gibi bakabilenlerin görebildiğini ama nerede siz de o feraset?

Nerede o objektiflik, vizyon, öngörü?

Olsaydınız zira dünkü o cenaze töreniyle ilgili yine o eski tip yorumları yapmaktan imtina ederdiniz.

Ve üzülerek söylemek zorundayım ki, dün cenaze vesilesi ile anlaşıldı ki;

CHP hala aynı yerde.

Yani, dar bir alana hapsedilmiş, sıkıştırılmış ve sen sağ ben selamet oyununun oynandığı o bildik mecra.

Öyle yorumlar okudum ki cemaat liderinin cenaze töreniyle ilgili…

Dedim ki; “Zavallı Kemal Bey! Çok çabaladı CHP’yi dindarlarla buluşturmak için ama görünen o ki, bir arpa boyu bile yol alınamamış!”

Bazı muhafazakarlar ciddi ciddi ürkmüştü sekter CHP’lilerin tepkileri yüzünden…

Aynen şunu demişti biri; “Yahu bunlar bir cemaatin cenaze törenine bile tahammül edemiyor! Yarın iktidara gelseler bize eskiden olduğu gibi yine dünyayı dar ederler!”

Peki ya cenazeye gitti diye Kesici için yazılanlar.

Şaka gibi ama; “Derhal partiyle ilişiği kesilsin!” filan diyenler vardı.

Yahu ne yapmış da İlhan Bey’i partiden atmak istiyorsunuz?

Hangi politikaya aykırı tavır sergilemiş?

Aksine…

Her konuşmasında; “AK Partili kardeşlerimle, dindarlarla helalleşeceğiz!” diyen parti lideri Kılıçdaroğlu’nun sözü yerde kalmasın diye gereğini yerine getirmiş ve o cenazedeki AK Partili kardeşlere, dindar kardeşlere “helallik” vermiş.

Ayrıca pardon ama bir tek Kesici mi vardı o cenazede?

Aylardır oturup kalkılan 6’lı masadan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da oradaydı.

Madem bu kadar sinirleriniz bozuldu…

O zaman İlhan Kesici’yle uğraşmak yerine önce Temel Bey’i ve Ahmet Bey’i masadan atın!

Nasıl olsa ihtiyacınız yok sizin dindarların, muhafazakarların desteğine, oyuna filan.

Belli ki yetiyor size yüzde 25’lik oy oranı.

Mutlu ve mesutsunuz…

O halde bildiğinizi okumaya devam edin ve; ”İttifak olalım… Ortak masada oturalım. Çatı adayı çıkaralım” şuydu, buydu filan deyip darlamayın kimseyi arkadaşlar!

Lütfen…