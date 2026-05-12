Sevgilisiyle bir olup kocasını döve döve öldürmüş!

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde öldürülen Mehmet Saki Pehlivan (41) cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, korkunç cinayetle ilgili ayrıntılar tüyler ürpertti.

İddianameye göre, genç adam hastaneye bırakıldı. Bu kişiler hastaneden ayrıldı. Ölen adamın kimliği belirlenince polis eşini aradı. Aslıhan Pehlivan olaydan haberi olduğunu belirterek teslim olmak istediğini söyledi. Polis, savcı ve hakim ifadesinde, eşinin eve gelip kendisine saldırdığını, kendisinin de itmesiyle başını duvara çarptığını belirterek şöyle dedi:

BOŞANMA DAVASI AÇTIM BENİ İKNA ETTİ

“10 yıllık evliydik. Kavga ve şiddet içeren evliliğimiz vardı. Anlaşmalı boşanma davası açmıştım. Eşim vazgeçip beni de ikna etti. Tartışma ve kavgalarımız tekrar başlayınca yine boşanma davası açtım. Bir kaç kere uzaklaştırma aldırdığım oldu. Hem onun, hem de benim yaralandığım olaylar vardı. Olay günü eve geldiğimde eşimi salonda görünce şaşırdım. Uzaklaştırması olduğunu ve neden geldiğini sorunca ‘Başlarım uzaklaştırmana’ diyerek küfretti. Yanağıma vurdu. Kendisini ittim. Sinirlenip neden boşanma davası açıp uzaklaştırma aldığımı sordu. Sonra da, ‘Seni boşamayacağım’ dedi. Bende ‘Başka çaremiz yok evliliğimiz yürümüyor’ dedim.”

KOVALARKEN DÜŞTÜ BAŞINI ÇARPTI

“O da ‘Seni boşarsam kötü yola gidersin’ dedi. Ben de ‘Seni ilgilendirmez’ dedim. Aramızda boğuşma başladı. Odalar arası kaçışmaya başladım. Düştüğünü duyunca odaya kaçtım. Gelir diye bekledim, gelmedi. Beni kovalarken başını yere çarptı” dedi. Adamın gözündeki morarma ve karnındaki yaralanmayla ilgili de, “Boğuşma sırasında olabilir. Onu iterken karnına vurmuş olabilirim” dedi. Kavga sırasında yanımızda kimse yoktu. Odaya girdiğimde yerde yatıyordu. Hareket ettirmeye çalıştım. Tepki vermedi.”

KAMERA KAYITLARI FOYALARINI AÇIĞA ÇIKARDI

Kadın tutuklandıktan sonra oturduğu binanın girişindeki kamera görüntüleri incelendi. Kayıtlarda binada oturmadığı halde yabancı bir erkeğin belirli saatlerde binaya giriş-çıkış yaptığı tespit edildi. Olaydan bir gün önce de saat 18.20’de Aslıhan Pehlivan’ın eve geldiği, 20.09’da ise Mehmet Cengiz’in elinde poşetle eve geldiği ve geceyi birlikte geçirdikleri belirlendi. Olay günü kadının 15.45’te evden çıktığı, sevgilisinin evde kaldığı, 17.03’te Mehmet Saki Pehlivan’ın eve geldiği, 18.01’de kadının eve geldiği, 18.26’da Mehmet Cengiz’in evden çıktığı, 18.42’de kadının akrabalarına haber verdiği, 19.01’de Pehlivan’ın cesedinin ambulansa taşındığı belirlendi. Evdeki incelemede, içinde viski bulunan 2 bardak ile kadının sevgilisi Mehmet Cengiz’in parmak izlerine rastlanınca tutuklanan kadının yeniden ifadesi alındı.

SİZE YALAN SÖYLEDİM MEHMET BENİM SEVGİLİM

Aslıhan Pehlivan önceki ifadelerinin yalan olduğunu itiraf ederek, “Polis, savcı ve hakim ifademde yalan söyledim. Mehmet Cengiz sevgilimdir. Olay günü kocam eve gelince Mehmet’te evdeydi. İkisi kavga etti. Mehmet, kocamın cesedini bana gösterdiğinde kafasından çok sayıda darbe aldığını ve yüzünde büyük morluklar vardı. Eşimin nabzını kontrol ettiğimde öldüğünü anladım. Mehmet ile tartıştık. O da, ‘Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti’ dedi. Ben de ‘Öldürmene gerek yoktu bayıltabilirdin’ dedim. Eşimi ben öldürmedim. Mehmet’i gönderdikten sonra ailemi arayıp ambulansı çağırdım” dedi.

MUSLUĞU BOZULMUŞTU DEĞİŞTİRMEYE GİTTİM

Gözaltına alınan sevgilisi Mehmet Cengiz ise, “Aslıhan ile aynı işyerinde çalışıyoruz. Kendisini eşi ölmeden bir gün önce işyerinde gördüm. İş arkadaşlığı ötesinde ilişkimiz yok” dedi. Binaya girerken kamera kayıtları sorulduğunda ise, “Zile bastım, açan olmayınca geri döndüm. Aslıhan benimle sevgili olduğunu neden söylemiş anlamadım. Bazen erzak yardımı yapardım, bir defa da musluğu bozulmuştu, değiştirmeye gittim” dedi. Olaydan bir gün önce eve giriş yaptığı ve geceyi evde geçirdiğine dair kamera kayıtları sorulduğunda ise, “Hatırlamıyorum” cevabını verdi. Cinayet saatinde nerede olduğu sorulduğunda ise, “Binanın çatısındaydım, burada ne yaptığımı hatırlamıyorum” dedi. Evden çıkarken elindeki poşette ne olduğu sorusuna da, “Hatırlamıyorum” dedi.

BİRLİKTE SABAHA KADAR ALKOL ALDIK 5-6 KEZ VURDUM

Kamera kayıtlarında olayın açığa çıktığını anlayan Mehmet Cengiz de tutuklanınca cezaevinden dilekçe gönderip suçunu itiraf etti. Cengiz, geceyi Aslıhan ile birlikte geçirdiklerini, sabaha kadar birlikte alkol aldıklarını, kadının sabah evden çıktığını, kendisinin ise evde uyurken eşinin eve geldiğini belirterek, “Bana saldırınca ben de 5-6 kez vurdum. Evden çıktığımda nefes alıyordu. Nasıl öldü bilmiyorum” dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARIYLA SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞTI

İddianamede, sevgili olan iki sanık ile ölen adam arasında öldürmeye yeterli husumet bulunduğu dikkate alındığında ikisinin de iştirak halinde adamı darp ederek öldürdükleri belirtildi. Aslıhan’ın eşine karşı aldırdığı uzaklaştırma kararının ihlal edilmesini de kötü niyetli kullanarak ikilinin daha az bir ceza ile suçtan kurtulmaya çalıştıkları, kamera kayıtlarının açığa çıkmasıyla suçlarını itiraf etmek zorunda kaldıkları için ikisinin de kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

SEDYEDEN DÜŞMESİYLE ÖLÜMÜ ARASINDA İLLİYET BAĞI YOK

Saki Pehlivan’ın ambulanstan indirilirken sedyenin ayağının kapanması üzerine yere düşerek başını zemine çarptığı için ölümüyle bu durum arasında bir bağ olup olmadığı da araştırıldı. Adli Tıp Kurumu adamın ölümünün başına aldığı darbelerle olduğu, ambulanstan düşmesiyle ölümü arasında bir illiyet bağı bulunmadığı raporlandı.