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"Sevdamız Torbalı" konserine yoğun ilgi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Torbalı İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen "Sevdamız Torbalı" konserinde Osman Öztunç ile Ahmet Şafak, türküleriyle coşturdu.

10 Mart 2019 Pazar 12:11
"Sevdamız Torbalı" konserine yoğun ilgi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Torbalı İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen "Sevdamız Torbalı" konserinde Osman Öztunç ile Ahmet Şafak, türküleriyle coşturdu. Konsere katılan binlerce vatandaş, ellerindeki bayraklarla konseri mitinge dönüştürdü.



MHP Torbalı İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen "Sevdamız Torbalı" konserinde ünlü sanatçılar Osman Öztunç ile Ahmet Şafak hayranlarıyla buluştu. Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, “Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın. Cumhur İttifakı olarak birbirimize kenetlenip çelik gibi sağlam bir şekilde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” dedi. Cumhur İttifakı adayı Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez yaptığı konuşmada, herkese eşit hizmet ilkesiylehizmet götürdüklerini, Torbalı’da hayata geçirdikleri 300 projeyle ilçeninçehresinin değiştiğini belirterek şunları söyledi: “5 yılda Torbalı ayağa kalktı, şaha kalktı. Kamu ve belediye yatırımlarında altın çağını yaşıyor. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sosyal sorumluluk projelerinde çevre yatırımlarında, kentleşmede büyükşehirleri kıskandıracak projelere imza attık. Şimdi yeni dönem için büyük projelerimizi 11 Mart Pazartesi günü yine burada bu salonda saat 19’da açıklayacağız. Bir kent nasıl ayağa kalkar, potansiyeli nasıl harekete geçirilir herkes görsün” diye konuştu.



Kalyoncu, Bahçeli’nin selamını getirdi


Konsere katılan MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu da şöyle konutu: “Sizlere bilge lider, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin selamını getirdim. Cumhur İttifakı kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklarla kurulmuş her hangi bir ilişki değil, milli birlik ve beraberliğimiz için tüm milletimizi bir araya getiren meşru bir ittifaktır. Bu ittifak yalnızca 31 Mart seçimleriyle de sınırlı değildir. Bu birlik ülkemizin bekası için, Yenikapı ruhuyla bir arada olmaya devam edecektir."



Veysel Şahin: “Torbalı’da açık ara öndeyiz”


Konser öncesi yaptığı konuşmada İzmir’in en az 20 ilçesinde Cumhur İttifakı’nın önde olduğunu belirten MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Yaptırdığımız kamuoyu araştırmaları ve anketlere göre Torbalı’da rahatız ve şimdi bizim hedefimiz İnşallah Büyükşehir Belediyesini de almak. Torbalı ile beraber şu an 20 ilçede açık ara öndeyiz. Torbalı’da Adnan Yaşar Görmez, İzmir’de de Nihat Zeybekçi’yi iş başına getirip 31 Mart akşamı hem Konak Meydanı’nda hem de Torbalı Meydanı’nda inşallah zeybek oynayacağız” dedi. Şahin, Cumhur İttifakı’nın 17 Mart’ta İzmir’de düzenleyeceği ilk ortak mitinge de Torbalı halkını davet etti

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:11
  1. konser
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