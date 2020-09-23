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Biyografi Sevda Erginci kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Devleti dizisi Turna kim?
Biyografi

Sevda Erginci kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Devleti dizisi Turna kim?

Sevda Erginci, TRT 1’de yayınlanacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti dizisinde oynayacak. Uyanış Büyük Selçuklu Devleti dizisi, 28 Eylül Pazartesi günü ekranlardaki yerini almaya hazılanırken, Uyanış Büyük Selçuklu Devleti dizisi oyuncuları da dizinin fragmanın yayınlanmasıyla merak edilmeye başlandı. Sevda Erginci, Uyanış Büyük Selçuklu Devleti dizisi kadrosunda yer aldı. Peki Sevda Erginci kimdir nerelidir? Sevda Erginci kaç yaşında? İşte Sevda Erginci hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:38:00 -
Sevda Erginci kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Devleti dizisi Turna kim?

Uyanış Büyük Selçuklu Devleti dizisinin Turna'sı Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu’nda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunuyla izleyici karşısına çıkan Sevda Erginci, televizyon ekranlarına Koyu Kırmızı dizisiyle ilk televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Veda adlı dizide Lamia karakterini oynayan Sevda Erginci, ilk sinema tecrübesini Uzaklarda Arama adlı filmle yaşadı. Karagül dizisinde Ayşe rolünün hakkını veren Sevda Erginci pek çok dizide rol aldı.

Sevda Erginci'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (İpek)

2018 – Yasak Elma (Zeynep)

2017 – Ver Elini Aşk (Ayperi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Sevda) 

2015 – Uzaklarda Arama (Nazlı)

2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Lamia) 

2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe)

Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti dizisi fragmanı

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