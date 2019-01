Setur, Sevgililer Günü için "yaz tatili" öneriyor

İSTANBUL (AA) - Setur, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yurt dışında geçirmeyi düşünenler için Bali ve Phuket'e düzenleyeceği turları öneriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Bali turu, İstanbul'dan Doha aktarmalı Bali'ye uçuş ile başlıyor ve 6 gün boyunca Bali'nin eşsiz deniz, kum ve güneşinden yararlanma imkânı sunuyor.

İsteyen misafirler, ekstra olarak tam günlük Kintamani (Volkan) turu, Rafting - Fil safari turu, Bali kültürünü merak edenler için düzenlenen Tanah Lot turu, Uluwatu Tapınağı turu gibi organizasyonlara da katılabiliyor.

12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Phuket turu ise İstanbul'dan yapılacak uçuşun ardından 6 gün boyunca Phuket'in denizinde ve güneşinde tatil olanağı veriyor.

İsteyen misafirler ekstra olarak düzenlenecek turlara katılabilecekler.

Gece düzenlenen Phuket Fantasie Parkı turu, Andaman Denizi'nin en özel adalarından biri olan Phi-Phi Adası turu, rengarenk kostümler, danslar ve şarkılar eşliğinde hazırlanan Thailand’in meşhur kabare showunu izleme fırsatı sunan Simon Kabare Show turu, Fil safarisi, 1974 yılında çevrilen The Man with the Golden Gun-James Bond filmiyle ünlenerek James Bond adası olarak anılmaya başlayan, asıl adı Koh Tapu ve Nail Adası olan adaya yönelik tur ve Phuket’in manzara noktaları ile meşhur tapınaklarını kapsayan Phuket turu misafirlere sunulan seçenekler arasında yer alıyor.