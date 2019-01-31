0553 313 94 23

Setur, Sevgililer Günü için "yaz tatili" öneriyor

Setur, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yurt dışında geçirmeyi düşünenler için Bali ve Phuket'e düzenleyeceği turları tavsiye ediyor

31 Ocak 2019 Perşembe 14:23
Setur, Sevgililer Günü için "yaz tatili" öneriyor

İSTANBUL (AA) - Setur, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yurt dışında geçirmeyi düşünenler için Bali ve Phuket'e düzenleyeceği turları öneriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Bali turu, İstanbul'dan Doha aktarmalı Bali'ye uçuş ile başlıyor ve 6 gün boyunca Bali'nin eşsiz deniz, kum ve güneşinden yararlanma imkânı sunuyor.

İsteyen misafirler, ekstra olarak tam günlük Kintamani (Volkan) turu, Rafting - Fil safari turu, Bali kültürünü merak edenler için düzenlenen Tanah Lot turu, Uluwatu Tapınağı turu gibi organizasyonlara da katılabiliyor.

12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Phuket turu ise İstanbul'dan yapılacak uçuşun ardından 6 gün boyunca Phuket'in denizinde ve güneşinde tatil olanağı veriyor.

İsteyen misafirler ekstra olarak düzenlenecek turlara katılabilecekler.

Gece düzenlenen Phuket Fantasie Parkı turu, Andaman Denizi'nin en özel adalarından biri olan Phi-Phi Adası turu, rengarenk kostümler, danslar ve şarkılar eşliğinde hazırlanan Thailand’in meşhur kabare showunu izleme fırsatı sunan Simon Kabare Show turu, Fil safarisi, 1974 yılında çevrilen The Man with the Golden Gun-James Bond filmiyle ünlenerek James Bond adası olarak anılmaya başlayan, asıl adı Koh Tapu ve Nail Adası olan adaya yönelik tur ve Phuket’in manzara noktaları ile meşhur tapınaklarını kapsayan Phuket turu misafirlere sunulan seçenekler arasında yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:23
  1. SETUR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. TCMB döviz kurları
    3. Arap dışişleri bakanlarının "bir..
    4. "İkinci yarı çok daha zor geçecek"
    5. Azerbaycan'dan iade edilen FETÖ..
    6. Aslan transfere doymuyor! Bugün..
    7. Terör örgütü PKK'nın patlayıcıları ele..
    8. Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2019 ne..
    9. AB, ABD'yi bertaraf edecek planı..
    10. Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup
    11. "Terör örgütlerinin artık eylem yapma..
    12. Mardin'de 55 kilogram patlayıcı ele..
    13. Uyuşturucu satıcılarına 16 yıl 8'er ay..
    14. Yem karma makinesine sıkışan işçi öldü
    15. Çakal Carlos'tan kritik tespit!..
    16. Mitroglou sağlık kontrolünden geçirildi
    17. Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu
    18. Dünya Sağlık Örgütü: 29 bebek donarak..
    19. Medipol Başakşehir'de Akhisarspor maçı..
    20. "Devlet başkanı WhatsApp'la değil..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek