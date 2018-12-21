Settar Kaya İYİ Parti Kars belediye başkan adayı oldu
İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkan adayı belli oldu. Belediye başkan adayı belli olan iller arasında Kars da var. İYİ Parti Kars belediye başkan adayı Settar Kaya oldu.21 Aralık 2018 Cuma 19:03
İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkan adayı belli oldu. Belediye başkan adayı belli olan iller arasında Kars da var. İYİ Parti Kars belediye başkan adayı Settar Kaya oldu.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre İYİ Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimde Mersin Büyükşehir Belediyesi için Burhanettin Kocamaz'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok'u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy'u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar'ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi.
İşte İYİ Parti belediye başkan adayları
Elazığ - Ali ŞEKERDAĞ
Afyonkarahisar - Mahmut KOÇAK
Isparta - Gökmen GÖKMENOĞLU
Çankırı - Raif OKTAY
Nevşehir - Mehmet ÖZKAN
Niğde - Mümin İNAN
Kars - Settar KAYA
Kırıkkale - Mahir YILMAZ
Uşak - Muhammet GÜR
Osmaniye - Davut ÇUHADAR
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