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Settar Kaya İYİ Parti Kars belediye başkan adayı oldu

İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkan adayı belli oldu. Belediye başkan adayı belli olan iller arasında Kars da var. İYİ Parti Kars belediye başkan adayı Settar Kaya oldu.

21 Aralık 2018 Cuma 19:03
Settar Kaya İYİ Parti Kars belediye başkan adayı oldu

İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkan adayı belli oldu. Belediye başkan adayı belli olan iller arasında Kars da var. İYİ Parti Kars belediye başkan adayı Settar Kaya oldu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre İYİ Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimde Mersin Büyükşehir Belediyesi için Burhanettin Kocamaz'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok'u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy'u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar'ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi.

İşte İYİ Parti belediye başkan adayları

Elazığ - Ali ŞEKERDAĞ

Afyonkarahisar - Mahmut KOÇAK

Isparta - Gökmen GÖKMENOĞLU

Çankırı - Raif OKTAY

Nevşehir - Mehmet ÖZKAN

Niğde - Mümin İNAN

Kars - Settar KAYA

Kırıkkale - Mahir YILMAZ

Uşak - Muhammet GÜR

Osmaniye - Davut ÇUHADAR

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:03
  1. Osmaniye
  2. Kırıkkale
  3. Uşak
  4. Trabzon
  5. Niğde
  6. Nevşehir
  7. Mersin
  8. Isparta
  9. Erzurum
  10. Elazığ
  11. Denizli
  12. Çankırı
  13. Balıkesir
  14. Afyon
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