Sesi Görenler Futbol Ligi 4. hafta Sesi Görenler Futbol Ligi 4.

Sesi Görenler Futbol Ligi 4. hafta karşılaşmasında zirve yarışı veren iki takım Kayseri’de karşı karşıya geldi. Lider Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda en yakın takipçisi Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü’nü 4-1 yenerek yoluna namağlup devam etti.Argıncık Görme Engelliler Futbol Sahası’nda oynanan maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Stat: Argıncık

Hakemler: Onur Türkoğlu, Mustafa Kalaycı, İsmail Sakar

Kayseri GESK: Salih Çek, Yiğit Genç, Abdullah Öztürk, Akar Demir, Celal Akalın, Emek Çağatay Aksöz, Emre Aslan, Muhammed Ali Dinçaslan, Oğuzhan Yokuş, Yasin Duran

ÇANKAYA GESK: Kahraman Kurbetoğlu, Semih Deniz, Mehmet Dinçer, Mehmet Dinçer, Emrah Öcal, Volkan Demir, Ömür Mercan, İbrahim Üzüm, İsa Ada

GOLLER: Oğuzhan Yokuş (Kayseri GESK)Kahraman Kurbetoğlu (2), Emrah Öcal (Çankaya GESK)

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