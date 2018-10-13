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Ses kısıklığından korunmak için...

Çamaşır suyunu azıcık solumak bile ses kısıklığı yapıyor...

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:18
Ses kısıklığından korunmak için...

Birçok insanda gayet tabii yaşlanmayla birlikte bir miktar ses kısıklığı ortaya çıkabilir. Fakat sağlıklı insanlarda, çoğu zaman, tuzruhu, çamaşır suyu gibi kimyasalların azıcık solunması boğazda yanıklara ve ses kısıklığına yol açar. Şiddetli bağırıp çağırmalar da.. Asıl sinsi sebepler bunun dışındadır ve önlemek de sizin elinizdedir. Ne yapmalı diyorsanız; şunları dikkate almalısınız:

Sigara içiyorsanız hemen bırakın.

Kahve, kolalı veya sodalı meşrubatlar zararlıdır.

Hele alkol kullanımından kesinlikle kaçının.

Sigara dumanı bulunan ortamlardan kaçının.

Bol su için.

Evinizin havasını nemlendirin.

Gıdanıza dikkat edin.

Baharatlı gıdalardan uzak durun.

Sesinizi uzun süre yüksek şiddette kullanmayın.

Ses kısıklığı olduğunda sesinizi dinlendirin.

Aktif klor içeren çamaşır suları dayanıksız kimyasal oldukları için iç ve dış etkenlerle bozulabiliyorlar. Çamaşır suyunun amonyaklı temizleyicilerle karışımı veya tuvalet temizlemek için çamaşır suyu kullanımı zehirli klor gazları çıkarabilir ve azot triklorit denilen bir patlayıcı oluşturabilir. Asitler ile beraber kullanımı ölüme varabilecek zehirlenmelere sebep olabilir. Kapalı yerlerde uzun süre solunmamalıdır.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:18
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