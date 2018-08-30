Servi ağacı öyle faydalı ki!
Osmanlı “çınar”ın heybetinde devletinin simgesini bulmuş. “Selvi”nin göğe doğru süzülüşünde ise beka alemini hatırlamış. Kabristanlarını servilerle süslemiş. Onu başucuna yerleştirmiş.30 Ağustos 2018 Perşembe 15:31
Servi’nin dal ve yapraklarından üretilen yağın içinde, tanen, servi kâfurusu bulunur. İshali ve kanamaları durdurmada kullanılır. Şeker hastalığında kullanılır. Saçları güçlendirir. Diş ağrılarını keser. Nefes darlığına iyi gelir. Mideye, karaciğere, dalağa ve bağırsaklara kuvvet verir.
Diş eti iltihaplarını iyileştirir. Suyu ile gargara yapılmalıdır.
Suyunun içine ayak sokulduğu zaman dinlendirir ve ayak kokusunu giderir.
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