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Kültür - Sanat Server Yayınlarından; 40 başlıkta islâm nasıl yaşanmalı?
Kültür - Sanat

Server Yayınlarından; 40 başlıkta islâm nasıl yaşanmalı?

İhyâu Ulûmi’d-Dîn, hicrî 5. yüzyılda İmam Gazzâlî tarafından yazılan çok kıymetli bir temel eserdir.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 12:31:00 -
Server Yayınlarından; 40 başlıkta islâm nasıl yaşanmalı?

LEVENT SONAT

Bu eserde, inanç ve ibadet konularının yanı sıra âdâb, ahlâk ve hukukî konular da dönemine göre çok anlaşılır bir dille anlatılmıştır.

Kısaca “İhyâ” olarak da anılan bu eserin aslı 4 ciltten oluşur. Her bir cildin kapsadığı bir ana tema ve içinde 10 farklı konuyu işleyen 10 bölüm bulunmaktadır.
Bu özet çalışmasını yeniden neşrederken amacımız, birçok yanlış bilginin basın yayın ve internet vasıtasıyla sorumsuzca yayıldığı günümüzde, temel kaynaklara dayanan sahih bilginin günümüz Türkçesi ile okuyucuya ulaşmasını sağlamaktır. Ahlâkın güzelleştirilmesi ise her devirde ihtiyaç duyulan en önemli konudur.
Bu eşsiz esere ulaşmak için Server Yayınlarıyla irtibata geçebilir ve kitabı alarak istifade edebilirsiniz.

Bilgi ve İletişim için: 0216 327 76 30

0545 769 34 32

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