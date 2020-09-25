Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) CHP'ye 'Atatürk' tepkisi geldi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP’yi kökünden kopartarak Pensilvanya, Kandil ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin uydusu haline getirdiğini belirtti.

Erkan Akçay, konu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Akçay, açıklamasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Toplumsal Mutabakat ve Ortak Akıl Heyeti Komisyonu kurulması amacıyla TBMM İçtüzük Değişiklik Teklifi'ni verdiğini söyledi.

Öcalan'ın taleplerini Meclis'e kanun teklifi diye sundular!

Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özel'in, "İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın taleplerini" kanun teklifi olarak Meclis'e sunduğunu bildirdi.

MHP'li isim, bu teklif ile terör örgütü PKK’nın korkulu rüyası olan köy koruculuğunun kaldırılmak istendiğini belirtti.

MHP'li Akçay, ayrıca terör örgütünün; cebir, şiddet ya da tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ya da övenlere, terör örgütüne ait resim, amblem ya da işaretleri asan, taşıyan, slogan ve ses cihazı ile yayımını yapanlara ,terör örgütünün propagandasını yapanlara verilen cezanın da kaldırılmak istendiğini vurguladı.

Akçay, bu teklif ile kanuna aykırı toplantı ya da gösteri yürüyüşleri yapan ve yönetenlere, halkı suç işlemeye teşvik edenlere verilen hapis cezasının da para cezasına çevrildiğini belirtti.

MHP'li Akçay, terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayarak bu kişileri hedef gösterenlere teröristleri ihbar edenlerin hüviyetlerini açıklayanlara ya da yayınlayanlara verilen hapis cezasının kaldırıldığını, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri veya emniyet teşkilatını, devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişilere verilen hapis cezasınının kaldırıldığını, hapishanelerde terör örgütlerinin sloganlarını atanlara verilen cezaların kaldırıldığını kaydetti.

Daha önce terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin Tarihsel Hakikatler ve Yüzleşme Komisyonu yasa teklifi verdiğini hatırlatan Erkan Akçay, CHP'nin son verdiği teklifin de Öcalan'ın "açılım sürecinin" devamına yönelik bir adım olduğunu bildirdi.

"Terörün vesayetine girdiler"

CHP’nin Kandil, Pensilvanya ve terör örgütü PKK'nın TBMM'deki uzantısı HDP’nin vesayetine girdiğini ifade eden MHP'li Akçay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ kumpası ile CHP'nin başına geçmesiyle beraber CHP'de bir kimlik değişimi yaşandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP’yi kökünden kopartarak Kandil, Pensilvanya ve HDP’nin uydusu haline getirdiğini, milli hassasiyeti olan CHP’lileri tasfiye ederken, FETÖ, PKK ve HDP destekçilerini yönetime aldığını, İmralı canisi olan Öcalan'ın isteklerini CHP’nin çözüm önerisi olarak kamuoyuna sunduğunu belirten MHP'li Erkan Akçay, Kılıçdaroğlu'nun PKK’nın Suriye uzantısı YPG için ‘terör örgütü değildir’ şeklinde skandal bir ifadeye imza attığını, Diyarbakır’da hendek kazan PKK’lı teröristlere 'barikatları kuran arkadaşlar' diyerek sahiplendiğini vurguladı.

Akçay, Kılıçdaroğlu'nun PKK terör örgütüne yakınlığı ile bilinen bir televizyon kanalında anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesini ve anayasadan Türk kelimesi çıkarılmasını istediğini, Türkiye’nin her milli meselesini muhalefet maskesi ile baltalamaya çalıştığını, Kılıçdaroğlu'nun Suriye'de Esedci, Libya’da Hafterci, Mısır’da Sisici, Rusya'da Putinci olduğunu bildirdi.

"Atatürk'e ihanet ediyorlar"

FETÖ destekçilerini CHP yönetimine alan, 15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' diyen Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri ile mücadele için 20 Temmuz'da çıkarılan OHAL yasasının 'sivil darbe' olduğunu ileri sürerek FETÖ'ye sahip çıktığını ifade eden Akçay, CHP'nin bu hali ile Atatürk'e ihanet ettiğini belirtti.

MHP'li Akçay, CHP’nin Atatürk düşmanlarının toplanma merkezi haline geldiğini kaydetti.

"CHP'li Özel, Atatürk'ün annesine küfreden PKK'lıyı rahmetle andı!"

Akçay, CHP yönetiminin neredeyse her gün bir Atatürk düşmanına sahip çıktığını, son olarak CHP’li Özel de Atatürk’ün annesine küfrettiği için 45 gün gözaltına alınan PKK'lı Musa Anter'i, ölüm yıl dönümünde rahmetle andığını bildirdi.

CHP’nin, Atatürk’ün partisi olduğunu söyleyip sıkışınca Atatürk’ün arkasına saklandığını, ardından da Atatürk’ün annesine küfredenleri rahmetle andığını belirten Akçay, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin gerçek yüzünün bu olduğunu, bugünkü CHP'nin Atatürk’ün kurduğu CHP ile hiçbir bağı kalmadığını ifade etti.