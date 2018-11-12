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Serkan Reçber'den Beşiktaş sözleri: Takımın kaptanı ve 10 numarası iseniz sorumluluk alacaksınız

Futbol yorumcusu Serkan Reçber, Beşiktaş'ın mağlup olduğu Sivasspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 03:10
Serkan Reçber'den Beşiktaş sözleri: Takımın kaptanı ve 10 numarası iseniz sorumluluk alacaksınız

Süper Lig 12. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından TRT Spor'da Serkan Reçber, siyah beyazlılar hakkında konuştu.

"BEŞİKTAŞ TOPA SAHİPTİ AMA OYUNA SAHİP DEĞİLDİ"

Topu kontrol etmek, topa sahip olmak oyuna sahip olmak değil. Bu ülkemizde fazlasıyla yanılgıya düşülen bir konu. Beşiktaş topa sahipti ama oyuna sahip değildi. 3'e 4'e gidebilirdi Sivasspor. Çok net pozisyonları vardı. Final paslarını yapabilseler bambaşka bir maç olabilirdi.

''10 NUMARA İSENİZ SORUMLULUKLAR ALACAKSINIZ''

İşler kötü giderken, ortada kriz varken takım kaptanı ve 10 numarası iseniz sorumluluk alacaksınız. Hata yapabilirsiniz ama oradaki direnci, örnek davranışı Oğuzhan'dan ben beklerdim. İşler ne zaman kötü gitse, Oğuzhan'ın büyümek yerine sahada küçüldüğünü görüyorum. Oyuncunun bundan sonraki kariyeri için de önemli. İşler iyi gitmediği zaman Beşiktaş taraftarının performans beklediği birkaç oyuncu Oğuzhan. Adem Ljajic'e bakıyorsunuz. Onun da böyle dönemlerde fark yaratabilmesi gerekiyor.

"BEŞİKTAŞ'IN OYUN LİDERİ YOK"

Quaresma için bugün de elinden geleni yaptı. Sorumluluk aldı. Denedi sürekli. Yapamasa da korkmadı. Beşiktaş'ın temel sorunlarından birisi saha içinde bu. Oyun lideri ile kaptan farklı. Takım kaptanı, oyun lideri anlamına gelmez.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE OĞUZHAN ARASINDAKİ ORGANİK BAĞ ZAYIFLADI"

Oğuzhan büyük zafiyetler yaşıyor Şenol Güneş ile Oğuzhan arasındaki organik bağ zayıfladı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 03:10
  1. Serkan Reçber
  2. Beşiktaş
  3. Sivasspor
  4. Süper Lig

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