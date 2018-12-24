Serkan Reçber: Sivasspor, Galatasaray karşısında çok cesur bir oyun oynadı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. TRT Spor yorumcusu Serkan Reçber müsabakayı değerlendirdi.

''Uzun aradan sonra...''

Serdar Aziz kadrodan çıkmasaydı ideal 11'iyle sahaya çıkmış olacaktır. Uzun aradan sonra aynı 11'inhe dönmesi oyuncuların heyecanını bir kat daha arttırdı. Uzun bir aradan sonra saha içerisinde bu denli güvenli, yere sağlam basan ve geri düşse de tekrar ayağa kalkabilecek performansı gördük. Güvenle alakalı bir durum bu. Belhanda geldi. Ndiaye döndü. Rodrigues, Onyekuru ve Feghouli'nin performansı yüksek. Taraftar da bu güveni aldığı için devre biterken ve ikinci yarı başlarken takımı tribüne çağırdı.

''Sivasspor, Galatasaray karşısında çok cesur bir oyun oynadı''

Sivasspor son dönemde aldığı başarılı sonuçların verdiği güvenle Galatasaray deplasmanına %100 kazanma isteğiyle çıkmış. Beşiktaş ve Başakşehir maçında bu kadar cüretkar oynamamışlardı. Galatasaray karşısında çok cesur bir oyun oynadı. Oyunun bol gollü geçmesi ve heyecanın temelinde bu yatıyor. Ancak bu handikap. Sivasspor'un daha muhafazakar bir oyun oynaması gerekiyordu.