Şeriat, İslâm'ın ta kendisidir

İLİM HİKMET PLATFORMU ADINA

ALİ DEĞERMENCİ

MÜKREMİN KARAAĞAÇ

İLİM-HİKMET PLATFORMU olarak, hezeyanlarla dolu bu bildiriye -itham, haksızlık ve karalama yoluna başvurmadan; gayriciddi hiçbir ifadeye tenezzül etmeden- İslâmî ve ilmî ölçüler içinde cevap vermeyi Rabbimize karşı kulluk vazifemiz; milletimize de vefa borcu biliyoruz.

Geçmişlerinde de pek çok tahrifat ve tahribata imza atmış olan bu şahıslar, bu bildiriyle -bu defa bir kadro halinde- İslâm’ın ta kendisi demek olan şeriatı hedefe alıp, onu tezyif ve tahrife azmetmiş gözükmektedirler.

Bu şahısların zaman zaman “Kur’âncı” kesilerek Kur’ân’dan taviz vermeyeceklerini söylediklerini de biliyoruz. Kur’âncı kimliğiyle şeriat düşmanlığı yapmak, başlı başına bir çelişkidir. Zira Kur’ân bize İslâm’ın da, şeriatın da Allah’ın binası / nizamı olduğunu haber vermektedir.

Ayetlerde İslâm ve Şeriat Nasıl Anlatılıyor?

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Mâide Suresinin 3. Ayetinde mealen şöyle buyrulur:

“…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim…”

Bu ayete dair bir hususa, konumuz açısından son derece mühim olması açısından dikkat çekmek isteriz; o da şudur: Yüce Rabbimiz, ayetin bundan önceki kısmında bize, etleri yenmesi haram olan hayvanları haber vermiş, hemen peşine falın da haram olduğunu bildirmiştir.

“…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim…” cümlesinin, haramlardan bahsedilen bu ifadelerin ardından gelmesi, İslâm’la ahkâmın nasıl bir bütün olduğunu; birbirinden ayrılamayacağını; helal ve haramların, emir ve yasakların, yani şeriat kurallarının, İslâm’ı oluşturan asıllar olduğunu gösterir. Ve bu keyfiyet aynı zamanda -tıpkı bu bildiriyi imzalayanlar gibi- İslâm- şeriat ayrımı yapıp, tarihselciliği savunanların yüzüne hakikati tokat gibi vuran bir Kur’ân mucizesidir.

İslâm’ın tek hak din olduğunu, ondan başka bir dinin kabul edilmeyeceğini haber veren şu ayetleri de mealen aktaralım:

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra, sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.” (Âl-i İmran: 19)

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmran: 85)

Bildiriyi imzalayanlar muhtemelen “Bu ayetlerde İslâm’dan bahsediliyor; şeriattan bahsedilmiyor” diyeceklerdir. Hâlbuki şu ayet, şeriatın bir nevi İslâm’ın diğer adı olduğunu, din-i İslâm anlamına geldiğini göstermektedir:

“(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’ân’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk…” (Mâide: 48)

Şeriatın hususi olarak bizzat Allah tarafından tanzim edildiği bildiren bu ayeti, tefsirler ışığında tahlil edelim:

Bu ayet için İmam Nesefî Tefsirinde “Ayette geçen ‘şir’aten’ kelimesi, ‘şeriat’ yani ‘ilahi anayasa, kanun’ demektir” denmektedir. (c. 3, s. 355)

Böylece şeriat kavramının Allah’ın emir ve yasak ifade eden bütün hükümlerine şamil olduğu anlaşılmaktadır.

Ruhu’l Beyan Tefsirinde ise şöyle deniyor:

“Siz ey müminler! Sizin şeriatınız ise Kur’ân’dır. Ayette geçtiği şekliyle ‘şir’at’ veya ‘şeriat’ gidilen, izlenen yol demektir.” (c. 2, s. 434)

Burada da şeriattan maksadın, uyulması gereken Kur’ân olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani “İslâm”, “Kur’ân” ve “şeriat” bir bütündür.

Bir alıntı da Kurtubî Tefsirinden yapalım:

“Şir’at veya şeriat, kendisi vasıtasıyla kurtuluşa erişilen apaçık yol demektir… Şeriat Allah’ın kulları için din diye indirdiği hükümlerdir.” (c. 6, s. 274)

Görüldüğü üzere şeriat dindir; Allah’ın indirdiği dinî hükümlerdir; İslâm’ın ta kendisidir ve şeriatı Kur’ân ve İslâm dışı göstermek, kişiyi İslâm’ı inkâra da sürükleyen apaçık sapkınlıktır.

HAKİKATİ BİZ İFADE EDELİM

Bildiride şeriatın, dolayısıyla da İslâm’ın “günümüz toplumsal yaşamına, insan gereksinimlerine, temel hak ve özgürlüklere, çağdaş hukuksal sorunlara cevap veremeyeceği” iddia edilmektedir.

Bu iddialar tamamen keyfî olup hiçbir delile dayanmamakta; asla gerçeklik ifade etmemektedir. Hâlbuki ilim, müddeinin iddiasını delillerle ispatlamasını gerektirir.

Soruyoruz:

Bunlar acaba Makâsıdü’ş – Şerîa (İslâm’ın /şeriatın maksatları / hedefleri) içinde en üst düzeydeki yararları ifade eden “zarûriyyât” tabirini hiç duymamışlar mıdır?

Ki, toplumun dirlik ve düzeni için vazgeçilmez temel hak ve değerleri ifade eden bu tabir; hayat (can), nesil (nesep, ırz), akıl, mal ve dinin korunmasını teminat altına alır.

Bilindiği gibi bu kavramlar günümüz dünyasında “can emniyeti”, “namus, onur ve şerefin korunması”, “düşünce ve fikir hürriyeti”, “mal emniyeti”, “din ve vicdan hürriyeti” gibi söylemlerle gündemde olmasına rağmen, daimi olarak ihlal edilmektedir.

Bildiriye imza atanlar “Dünyanın içinde bulunduğu bu baskı ve zulüm ortamının sebebi nedir? Bundan nasıl çıkılabilir?” sorularına cevap aramaları ve bu meyanda bu keşmekeşlikten bunalan, yorulan, bıkıp usanan insanlığın önüne çare olarak âb-ı hayat gibi İslâm’ın hak ve adalet prensiplerini koymaları gerekirken; tam tersi bir tutum takınıyor; adeta güneşi balçıkla sıvamaya kalkışıyorlar.

Bu şahısların bu bildiri ile maksatlarının üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğu buradan da anlaşılmaktadır.

Bugün “çağdaş hayat” dendiğinde bundan kast edilen ve anlaşılan, dünya kültürü haline ge(tiri)len “batı kültürü”dür.

Hâlbuki batının yozlaşmış, zıvanadan çıkmış hukuk ve ahlak anlayışı İslâm’daki ufka asla erişemez. Batıda insanlar engizisyon mahkemelerinde işkence görürken, İslâm’ın / şeriatın hüküm sürdüğü topraklarda “kul hakkı” kavramı vardı.

Kul hakkı, hak sahipleri arasında helalleşme dışında affa konu olmayan bir haktır. Bu kavram İslâm âleminde şu prensibin hâkim olmasını temin etmiştir: Güçlü olanın değil, haklı olanın hakkı vardır.

Keza batının insan hakları ihlalleri konusunda sicilinin ne kadar kabarık olduğunu ispatlamaya çalışmak bile abestir.

Her türlü ihlal bir yana, Aydınlanma Dönemi denen 18. yüzyıla, hatta 19. yüzyıl başlarına kadar -kenarda köşede değil, Berlin, Paris gibi şehirlerde de- süren insan eti, kanı, yağı, kemiği tüketmek şeklindeki vahşi gelenek, yani kelimenin tam anlamıyla “yamyamlık” üzerindeki sis perdesi hala tam olarak kalkmış değildir.

Dahası, uluslararası boyutta günümüzün en büyük problemlerinden olan çocuk kaçakçılığının arkasında “adrenochrome (adrenokrom)” denen bir sapkınlık olduğu söylenmektedir. En genel şekilde, büluğ çağına gelmemiş çocukların korku ve dehşet anlarında salgıladıkları bir hormonun, kanlarından ayrıştırılmasıyla elde edilen “gençlik iksiri” diye tanımlanabilecek bu akıl almaz uygulama, yamyamlığın batıda hiç ara vermeden devam ettiğinin göstergesidir. Hem de etrafındaki devasa büyüklükte sermayelerle birlikte…

İşte batının en temel insan hakkı olan “can emniyeti” konusundaki sicilinden küçük bir kesit…

Eşya zıddıyla bilinir prensibi gereğince tam da burada yüzümüzü İslâm dünyasına dönerek durumun orada nasıl olduğuna bir bakalım:

Bundan 1400 yıl evvel, miladi 632 yılında Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.), Arafat’ta Veda Hutbesini okudu ve tarihin ilk, üstüne hâlâ bir şey konamamış ve konması da mümkün olmayan “insan hakları beyannamesini” ilan etti.

Orada anlatılan hak ve hürriyetler, diğer ideolojilerde olduğu gibi teoride kalmadı, yüzyıllar boyunca doya doya yaşandı ve yaşatıldı. Müslüman milletimiz de bunun en önde gelen mümessili oldu.

Fatih İstanbul’u kuşattığı sırada, bazı Bizans ileri gelenlerinin şehri Müslümanlardan korumak adına Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştirilmesini teklif etmeleri üzerine, Bizanslı Grandük Notoras’ın söylediği şu meşhur söz, bu hakikatin başka milletler ağzından ortaya konmuş en ibretli ispatıdır:

“Başımızda kardinal külahı görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi arzu ederiz.”

Şimdi sormak gerekmez mi?

Bu bildiriyi hazırlayanlarda şu sözün sahibi kadar da mı vicdan hassasiyeti ve muhakeme kabiliyeti yok ki, koca bir yalan olduğunu bile bile İslâm’ın / şeriatın insan ihtiyaçlarına, temel hak ve özgürlüklere cevap veremeyeceğini söyleyebiliyorlar?

TİYATRONUN SON PERDESİ: BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Tüm bu hezeyanlardan sonra bu hadsizlerin, halkımızı laiklik ve demokrasi etrafında birlik ve beraberliğe çağırmaları da oldukça gülünçtür.

Bildiri boyunca birbiri peşine sıraladıkları fecaatler ortadayken, şeriat kavramını bahane ederek, milletimizin birlik ve beraberliğinin temel dinamiği olan dinî değerlerini akıllarınca paçavraya çevirmeye kalkanların -orda veya burda- birlik beraberlik çağrısında bulunmalarına kim inanır?

Öte yandan Rabbimizin bizi, parçalanıp dağılmamamız için etrafında toplanmaya / bir ve beraber olmaya davet ettiği adres, sımsıkı tutunacağımız Allah’ın ipidir; yani Kur’ân’dır, İslâm’dır, İslâm’ı oluşturan şer’î emir ve yasaklardır.

Keza Peygamberimiz (s.a.v.) de bize “sımsıkı tutunduğumuz takdirde yolumuzu asla şaşmayacağımız” iki şey bırakmıştır: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin Sünneti. (Muvatta, Kader, 3.)

Müslüman bir coğrafyada Müslüman anne babalardan dünyaya gelen, yükseköğrenim için ilahiyat fakültesini tercih etmelerinden de dinî hassasiyetleri olduğu anlaşılan bu insanların yaşadıkları bu savruluş, bizleri kızdırdığı, kendilerine cevap vermeye sevk ettiği gibi, düşündürmelidir de.

Bu insanlar nasıl bu hale geldi ve geliyor?

Önceki satırlarda Kur’âncılık ve tarihselcilik akımlarından bahsetmiş ve bunun arkasında iki Yahudi müsteşrikin / oryantalistin olduğunu ifade etmiş idik.

İşte Kur’ân, sorumuza cevabı ta oradan alarak şöyle veriyor:

“Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar.

Size Allah’ın ayetleri okunup dururken ve Allah’ın Rasûlü de aranızda iken dönüp nasıl inkâr edersiniz? Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola hidayet edilmiştir.

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve ancak müslümanlar olarak ölün.

Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’ân’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin…” (Âl-i İmran: 100-103)

SONUÇ

Şimdi insan durup düşünmeden edemiyor:

Acaba bu bildiriyi kaleme alanların -farkında olarak veya olmayarak- yaptıkları nedir; hizmetleri kimedir?

Önce yaptıklarına bakalım:

Bunlar, İslâm’la şeriatın ilmî ve itikâdî birlik ve bütünlüğünü kendi keyiflerince parçalayarak, hilkat garibesi bir din anlayışı ortaya koymaktadırlar.

Böyle bir din anlayışını savunmak ve yaymak insanların itikatlarını bozar; onları dünyada dalalet ve sapkınlığa, ahirette ebedî felakete sürükler.

Müslüman Türk milletinin birlik ve beraberliğinin harcında tevhid itikadı, onun da temelinde Kur’ân ve Sünnet bütünlüğü vardır.

Bu bütünlüğün parçalanıp Kur’ân’ın bir felsefe kitabı gibi keyfî yorumlara açık hale getirildiği sapkın bir din anlayışını insanların tercihine sunmak; sadece uhrevî felaketle sonuçlanmaz; dinî ve milli bütünlüğümüzü tehdit ederek iç barışı da bozar; din, iman, vatan, millet ve devlet düşmanlarının ekmeğine yağ sürer.

Ve bu hakikat, bizi sorumuzun ikinci şıkkına götürür: “Bu bildiriyi hazırlayanların hizmetleri kimedir?”

Bunun takdirini yüce milletimize bırakıyoruz.

Biz şu kadarını söyleyebiliriz ki, bu bildirinin de, onu imzalayanların da, bu milletin milli ve manevi değerlerine, inanç ve kültürüne, kimlik ve ideallerine, hepsinden önemlisi de Yüce Dinimiz İslâm’a hizmet etmediği; tam tersi, bunları tahrip ve tahrif ettiği muhakkaktır.

Bizim milletimiz âriftir. Dinini yaşama, hayata hâkim kılma noktasında eksik, yanlış ve kusurları olsa da, ona kast edenleri, onu hedef alanları sevmez; İslâm’ın şahsında Allah ve Rasûlüne düşmanlık edenlere tavır koymasını gayet iyi bilir. Basiret ve feraset ehli aziz milletimize arz ederiz.

Not: Muhterem okuyucularımızdan konu bütünlüğü ile meseleyi daha iyi kavrayabilmek için bildirinin tamamını okumalarını hassaten istirham ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.