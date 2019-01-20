Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan açıklaması: Fazla kilosu kalmadı

Süper Lig’in 18. hafta maçında sahasında Demir Grup Sivasspor’u 2-0’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, ”Maçtan 2-0’lık skorla ayrıldık. İkinci yarı biraz daha kontrollü oynadık. Oyuncuların performansından memnunuz. Ligin ikinci yarısına başlangıcımız gayet iyi” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu maçın kendileri için önemli olduğunu aktardı.

“Bizim için bundan sonrası önemli”

Teknik adam Yalçın, ”Sahamızda oynadığımız, özellikle rakibimiz olan takımlarla oynadığımız müsabakaları kazanmak zorundayız. Bunu içinde ciddi bir çaba sarf etmek zorundayız ama bugünkü oyundan gerçekten çok memnunum. Oyunun ilk 5 dakikası bizim için çok olumlu geçti. Pozisyonların çok fazla olduğu, topun bizde kaldığı, pas yüzdesinin fazla olduğu bir ilk 45 dakika geçirdik. Neticesinde de 2-0’lık skorla ayrıldık. İkinci yarı biraz daha kontrollü oynadık. Biraz daha skoru koruma telaşı bu tür maçlarda olabiliyor. Oyuncuların performansından memnunuz. Ligin ikinci yarıya başlangıcımız gayet iyi. İki tane maç oynadık. Perşembe günü de Kasımpaşa ile çok tempolu bir maç oynadık. İyi oynamak, o kadar fizik ve güç olarak sahada kalmak kolay değil. Demek ki oyuncular devre arasını iyi değerlendirmişler. Fizik olarak hazır bir takım görüntüsü verdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Kazandığınız zaman doğal olarak mutlu oluyorsunuz. Bizim için bundan sonrası önemli. Bunu bir kenara bırakarak bundan sonraki Perşembe günü Kasımpaşa, Pazartesi Ankaragücü lig maçı var. Onlara en çabuk şekilde hazırlanmak için çaba sarf edeceğiz” dedi.

“Biraz zorlanmasına rağmen iyi işler de yaptı”

Bir gazetecinin, Ozan Tufan’ın performansını sorması üzerine yanıt veren Sergen Yalçın, “Villafanez ile Ozan Tufan değişikliğini sakatlıktan dolayı yaptık. Kendisi oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ozan’ın durumu da iyi, yavaş yavaş futbol oynayacak hale geliyor. Biraz zorlanmasına rağmen iyi işlerde yaptı. Biraz zamana ihtiyacı var. Biraz beklemek lazım. Ozan aylardır maç oynamamış bir oyuncu. Fizik, güç olarak herkesin gerisinde. Oynatarak hazırlamak niyetindeyiz. Hazırlanması için oynaması lazım. Çok konsantre ve çok iyi çalışıyor. Geldiğinden beri sürekli ölçümler yapıyoruz. 5 kilo kaybetti. Fazla kilosu kalmadı yani. Hem hazırlanacak, hem kilo verecek, hem de oyuna dönmek için çaba sarf edecek. İkinci yarıda bize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Diğer oyuncularımızdan da çok memnunuz. Özellikle Efecan, Campos, Jr. Fernandes, Villafanez, Cisse olsun. Ofansif hatta oynayan oyuncularımız bugün çok etkiliydi. İyi işler yaptılar. Başlangıçta kadro riskli gibi görünse de, oyuncuların mantalitesi bu riski belirler. Koşmazsan, mücadele etmezsen doğal olarak kadro riskli olur. Oyuncularım mental olarak bugün maça çok iyi hazırlandı. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ben bir orta saha oyuncusu talep ettim”

‘Transfer dönemi devam ediyor. Yönetimden orta saha oyuncusu talep ettiniz mi?’ sorusuna da cevap veren Yalçın, şunları söyledi:

“Ben bir orta saha oyuncusu talep ettim. Orta sahaya 1 ya da 2 oyuncu daha almayı planlıyoruz. Çünkü Sackey’in durumu belli değil. Yani Sackey’in ne zaman oynayacağını bilemiyoruz. Şuan kasında ciddi bir sorun var. Bize söylenen o. Merkezimizi 2 oyuncuyla güçlendirmemiz lazım. Onun içinde transfer çalışmalarını başkanımız yapıyor. Zaten süre de az kaldı. Bu hafta içinde mutlaka 1 ya da 2 oyuncu transfer yapmayı planlıyoruz."