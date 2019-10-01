0553 313 94 23

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Yeni Malatyaspor'un hocası Sergen Yalçın, isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yalçın "Bu konulara çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil" dedi.

01 Ekim 2019 Salı 21:18
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Sergen Yalçın, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında kötü oynadıklarını ve mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Geride kalan maçları unutup, önlerine bakmaları gerektiğini ifade eden Yalçın, "Kaybettiğimiz müsabakadan almamız gereken dersleri görerek Yukatel Denizlispor maçına hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde takımda bazı eksiklerin olduğunu anımsatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Mina ve Gökhan Töre bu maçta yanımızda olamayacaklar. Bifouma'nın oynama ihtimali var gibi görünüyor. Şimdiye kadar 10 maç yaptık. UEFA maçlarından önce iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Bu da oyuncularımız ciddi performans sergilediği zaman sakatlık geçirmelerine neden oldu. Bunu normal görüyoruz. Milli maç arasından sonra bütün oyuncularımız takıma dönecek, takım halinde çalışma imkanımız olacak. Çok geniş bir kadroya sahip değiliz. O yüzden oyuncularımızın tamamının maç oynayacak seviyede olması lazım."

Sahalarında yapacakları Yukatel Denizlispor karşılaşmasını çok önemsediklerine dikkati çeken Yalçın, kazanmaları gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş iddialarına ilk kez yanıt verdi

Sergen Yalçın, isminin Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için anıldığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil. Herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum. Oranın bir hocası ve başkanı var. Buranın da başkanı var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim. Çünkü kimsenin faydasına olmaz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 21:18
  1. Ordu
  2. Denizli
  3. Antalya
  4. Sergen Yalçın
  5. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?
    1. Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç..
    2. Eski Devlet Bakanı Zehra Önal Alpago..
    3. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç..
    4. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin..
    5. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması
    6. Yüzde 50 artı 1 sistemi nedir?
    7. Hama'da mayın patladı: 1'i albay 3..
    8. Polis aracına saldıran teröristler..
    9. Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ülkeye..
    10. Galatasaray PSG maçı ilk 11'leri
    11. 3 günde 5 kilo nasıl verilir? Patates..
    12. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
    13. Erdoğan'ın yüzde 50 artı 1 açıklaması..
    14. Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi?
    15. İmamoğlu'nu tutabilene helal olsun! Bu..
    16. Ruhani'den Trump'a telefon reddi!
    17. Abdest alırken besmele çekmeyi..
    18. Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Güvenli..
    19. CHP Şişli'ye kayyım atandı
    20. Başkan Erdoğan'dan kabine değişikliği..
    21. Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması
    22. Metrobüs durağında insan seli
    23. Boşsun İnşallah demek boşanma mıdır?..
    24. Cudi Dağında terör örgütü PKK'ya ağır..
    25. Davutoğlu gel partiye katıl dedi.....
    26. Babacan’dan Karamollaoğlu’nun..
    27. Cuma günü hutbe okunurken abdesti..
    28. Real Madrid Club Brugge maçı kaç kaç..
    29. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Seri katil Prens
    Seri katil Prens
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    NASA'dan Türkiye paylaşımı
    NASA'dan Türkiye paylaşımı