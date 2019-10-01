Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Sergen Yalçın, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında kötü oynadıklarını ve mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Geride kalan maçları unutup, önlerine bakmaları gerektiğini ifade eden Yalçın, "Kaybettiğimiz müsabakadan almamız gereken dersleri görerek Yukatel Denizlispor maçına hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde takımda bazı eksiklerin olduğunu anımsatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Mina ve Gökhan Töre bu maçta yanımızda olamayacaklar. Bifouma'nın oynama ihtimali var gibi görünüyor. Şimdiye kadar 10 maç yaptık. UEFA maçlarından önce iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Bu da oyuncularımız ciddi performans sergilediği zaman sakatlık geçirmelerine neden oldu. Bunu normal görüyoruz. Milli maç arasından sonra bütün oyuncularımız takıma dönecek, takım halinde çalışma imkanımız olacak. Çok geniş bir kadroya sahip değiliz. O yüzden oyuncularımızın tamamının maç oynayacak seviyede olması lazım."

Sahalarında yapacakları Yukatel Denizlispor karşılaşmasını çok önemsediklerine dikkati çeken Yalçın, kazanmaları gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş iddialarına ilk kez yanıt verdi

Sergen Yalçın, isminin Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için anıldığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil. Herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum. Oranın bir hocası ve başkanı var. Buranın da başkanı var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim. Çünkü kimsenin faydasına olmaz."