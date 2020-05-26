Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'tan Gökhan Töre atağı
Teknik patron Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş eski oyuncularından Gökhan Töre'ye kanca attı.
Teknik patron Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Sergen Yalçın onay verdi
Siyah beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'da ter döken ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan eski oyuncularından Gökhan Töre'yi yakın markaja aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi olan Gökhan Töre'ye olum rapor verdiği ve transfer sezon sonu gerçekleşmesinin an meselesi olduğu iddia edildi.