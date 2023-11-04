Sergen Yalçın ile anlaşma tamam! Beşiktaş'ta neler oluyor?

Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanıyor. Alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Şenol Güneş istifa kararı almıştı. Güneş'in ayrılığı ardından Beşiktaş yönetimi erken seçime gitmişti.

BURAK YILMAZ TAKIMIN BAŞINDA

Futbolu bıraktıktan sonra Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz, ayrılık kararının ardından takımı teknik sorumlusu olarak başa geçmişti.

SEÇİM ÖNE ALINDI

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi öne alındı. Yapılan açıklamada; "Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir. Bu doğrultuda; Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir. Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş'ta seçim çalışmalarını yakından takip eden Fanatik'in Beşiktaş muhabiri Orhan Yıldırım çarpıcı bir yazıya imza attı. İşte Orhan Yıldırım'ın bugünkü yazısı;

Kocadağ'ın hocası Sergen Yalçın

Beşiktaş’ta seçime bir aylık süre kaldı. Camia, kongre ile yatıp kalkıyor. Olağanüstü seçim öncesi Ahmet Nur Çebi, kararını resmen açıklamadı. Başkan kendi deyimi ile devam etmesi için büyük talep alıyor. Ancak ailesinin olaya dahil edilmesini kırmızı çizgi olarak gördüğü için buraya kadar diyecek.

Buna rağmen Beşiktaş Yönetimi içinde dillendirilen iddia çok ses getirecek türden. Çebi, son anda ‘devam’ diyecek. Bu bağlamda Divan Kurulu yönetiminde yer alan Fethi Hinginar 2. Başkan olacak. Genel Sekreter ise Levent Çifter. Bu iki isim kongre üyeleri içinde ayrı yerleri olan kişiler.

Seyit Ateş yok

Ahmet Nur Çebi’nin devam etmesi ihtimali üzerine gözler mevcut yönetime çevrildi. Listede kim olup olmayacak... Bunun için papatya falı açılırken Seyit Ateş, Çebi ile özel görüşme yaptı. Ateş, başkana aday olmaması yönünde fikir beyan etti. Ayrıca olması durumunda kendisinin yönetimde yer almak istemediğini iletti.

Eş başkanlık anlaşması

Serdal Adalı ile Hasan Arat kurmayları bir araya gelip “eş başkanlık” fikri üstünde anlaşmaya vardılar. Buna göre Adalı ve dost olan ikili kulübe yeni yönetim tarzı getirmiş olacaklar. Arat Dernek, Adalı ise Futbol AŞ’nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenecekler. Ön protokol tamam. Amerika’dan önümüzdeki hafta dönecek olan Adalı-Arat zirvesinde bu bomba gelişme son şeklini alacak. Kocadağ karınca gibi çalışıyor Asbaşkan Emre Kocadağ, bir yandan Çebi’nin son kararını beklerken diğer yandan da yönetim kurulu oluşturma adına hummalı çalışma içinde.

Sergen Yalçın'la anlaştı

Kocadağ, mevcut yönetimden ekibine hiç kimseyi dahil etmeyecek. Genç isimler ile yola çıkıp yeni yönetim tarzı getirecek. Genç başkan adayının hocası belli: Sergen Yalçın. Futbolun başına eski oyunculardan kurulu bir yönetici ve komite getirmeyi planlıyor.

Ayıptır ayıp!

Beşiktaş Kulübü’nün deprem bölgesine yaptırdığı okulların açılışı için iki gündür Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep’teyiz. Milli Eğitim Bakanı, Valiler, Başkan Çebi ve yönetimi burada. Kulübün senatosu olarak bilinen Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve yönetiminden bir Allah’ın kulu yok! Ayıptır ayıp. Şahsi problemlerinizi 120 yıllık kulübün üstüne koymayın. Özel uçağınız ile görüntü verme adına maçlara gitmek ile bu işler olmuyor.