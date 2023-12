‘Şerefsiz, ahlaksız’a tepki

Sebahattin Ayan İstanbul

28 Şubat’ta darbenin medya ayağını oluşturan satılık kalemşorlar o günlerden kalma alışkanlıklarını sürdürüyor. Sürekli yalan ve kaynağı belirsiz iftiralarla kamuyu, milli iradeyi yerli ve milli isimleri hedef alan, Türkiye’ye değer katacak prestij projeleri yıpratmaya çalışan kalemşorlar hastalıklı zihniyetlerini devam ettiriyor. Türkiye’nin yerli ve milli arabası Togg’a ve Altay tankına iftira atan, devletin şerefli polisine sinkaflı küfürler eden, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la yemek yiyen Fatih Altaylı, pazar günü Ankara’da ve İstanbul’da gerçekleştirilen Gazze yürüyüşü sırasında sokakları ‘Kahrolsun PKK’ sözleri ile inleten on binlerce kişiye iftira atarak “şerefsizler” dedi.

CHP’nin yalama gazetecisi Can Ataklı ise Özgür Özel’e yönelik protestoları bahane ederek acılı şehit babasına “Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?” sözleriyle saldırdı.

Konuyla ilgi Akit’e konuşan gazeteciler, ‘bunlara hesap sorulsun’ değerlendirmesinde bulundu.

‘Asıl siz insan mısınız?’

Millete hakaret edilmesini eleştiren Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) Genel Başkanı Sinan Burhan, “Şimdi Türkiye'de darbeci zihniyete sahip, uluslararası fonlardan beslenen, bölücü, darbeci rejim arayışında olan eski Türkiye’nin kalıntıları var. Bu kalıntılar hâlâ devletin sahibi olduğunu düşünüyorlar. Hâlâ kendilerinin üstün olduğunu, hâlâ dokunulmaz düşünüyorlar. Şimdi Can Ataklı çıkmış ‘Ulan’ diyor şehit babasına. Ben de diyorum ki ‘ulan sen kimsin?’. O şehit babasına diyor ya! Ben de ona diyorum. Sen insan mısın? Sen bu toprakların evladı mısın? Evlat acısı çeken babaya -, anaya nasıl ulan dersin? Bunların ifade özgürlüğüyle filan ilgisi yok. Bunlar hakaret eder, küfür eder, milleti aşağılar. Maalesef ki bunlar hâlâ etkin. Hâlâ bunların hesabı sorulmadı. Fatih Altaylı deseniz ayrı bir 28 Şubatçı, Can Ataklı ayrı bir 28 Şubatçı. Basın özgürlüğüne demokrasi içerisinde eyvallah. Ama hakarete, küfre, bu memleketin, milletin değerlerine hakaret etmeye asla müsaade etmeyiz. Bu gazeteci gibi geçinenleri kınıyorum” dedi.

Ellerine imkan geçme gözümüzün yaşına bakmazlar

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Adem Alemdar ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana küçük bir azınlık Türkiye'de medyayı, basını, tiyatroyu, sinemayı, kültür sanat camiasını toplum önünde olan bütün meslekleri doldurmuşlar. Buradaki insanların hiçbir tanesi ırk olarak Türk bile değil! Bunlar vakti zamanında buraya çöreklenmiş azınlıklar. Bunların isimleri Ahmet, Mehmet, Salih, Osman bizim gibi ama ne dinleri ne ırkları ne dünya görüşleri ne kültürleri Türk milletinin kahir ekseriyetiyle örtüşmeyen insanlar. Bunlar yıllarca istedikleri haberi yapmışlar. Canları sıkıldığı zaman askeri kışkırtarak darbe yapmışlar. Beğenmedikleri bir adam bir yere geldiği zaman haber yaparak itibar, suikast yaparak adamı oradan indirmişler. Şimdi eskisi gibi her şeyi ellerinde değil ve çok rahat ‘haber’ yaparak insanların itibarını bitiremiyorlar. Çünkü karşılarında duyarlı bir medya oluştu. Artık eskisi gibi sözleri geçmediği için psikolojileri bozuldu. Bozuk psikoloji ile hakaret etmeye küfür etmeye başladılar. Şu da bir gerçek ki; hala bu insanlar çok rahat Türk milletinin dinine, diline, kültürüne hakaret edebiliyorlarsa, şehitlik müessesesine hakaret edebiliyorlarsa, hala bir yerlere güveniyorlar demektir. Hala umutları var demektir. Maalesef Fatih Altaylı, Can Ataklı ve benzeri gazeteci bozuntuları artık kurumsal bir medyada da çalışmıyor. YouTube veya benzeri platformlarda kanallar icat ederek rahat rahat kimlerini kusabiliyorlar? Bunlar 28 Şubat'ta ne yaptılarsa şimdi de aynı şekilde hareket ediyorlar. Aslında hiç değişmediler. Ellerine imkân geçse fırsatları olsa hiç gözümüzün yaşına bakmayacaklar. Biz milli medya çalışanları olarak bunların peşini bırakmayacağız. Ettikleri küfür ve hakaretlerin hesabının sorulması için her fırsatta yaptıkları hakaretleri, ettikleri küfürleri dile getireceğiz.”