Serebral Palsi'nin erken belirtileri neler?

Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP) doğum öncesi, doğum sırasında ya da doğum sonrası herhangi bir sebeple çocuğun beyninin hasar görmesi sonucu oluşan bozukluktur. Beynin motor fonksiyonlarda bozukluğun yanında, duyu bozukluğu, gözde kayma, titreme gibi bozukluklar, zeka geriliği, davranış bozuklukları, öğrenme güçlükleri, dil-konuşma bozuklukları ve ağız-diş problemleri de görülebilir. Sorun ömür boyu devam eder.

Türkiye’de yaklaşık 700.000 SP’li çocuk bulunmaktadır. Akraba evlilikleri, hamilelikte geçirilen hastalıklar, doğum şartlarının olumsuzluğu, bebek bakım yetersizliği, bulaşıcı ve ateşli hastalıkların fazlalığı ve beslenme yetersizliği gibi sebeplerden olmaktadır.

SP’nin erken belirtileri:

1 aylık bebekte; Sürekli ağlama



Emme bozukluğu



Israrlı ve sürekli kusma



Çevresinden gelen uyarılara cevap vermeme l Havale (Konvülzyon)

2 aylık bebekte (yukarıdakilere ek olarak); Bulunması gereken reflekslerin kaybı



Kaslarda aşırı sertlik ya da gevşeklik

3 aylık bebekte; Gözde kayma, titreme



Bebeğin sırtüstü, baş ve topuklar üzerinde yay gibi sert bir şekilde durması



Bebeğin gülmemesi, annenin yüzüne bakmaması

4 aylık bebekte; Baş kontrolünün olmaması



Gözde odaklaşmanın sağlanamaması



Elin ya da ellerin beş parmak içte kalacak şekilde yumruk halinde tutulması



Kaybolması gereken reflekslerin devam etmesi

8 aylık bebekte; Dönme ve oturma aktivitelerinin olmaması



El-göz koordinasyonunun yokluğu



Tekme atarken iki bacağın da itilmesi



Bebeğin bacaklarını uzatarak oturduğu pozisyonda vücudunun öne eğilmesi, bacakların birbiri üzerine binmesi

10 aylık bebekte; Emeklemenin olmaması ya da her iki ayağın birden çekilerek, sıçrar tarzda emekleme



Ayağa kalkmada zorluk



İsmi ile çağrılınca tepki vermemesi



Ağızdan salya akması



Verilen yiyeceği ağzına almaması ya da ağzına götürememesi

1 yaşındaki bebekte; Tutunarak yürüyememesi



Parmak ucuna basarak yürüme