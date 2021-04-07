Serdar Karagöz kimdir? Serdar Karagöz nerelidir? AA Genel Müdür Serdar Karagöz
Anadolu Ajansı yeni genel müdürü Serdar Karagöz kim? Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı görevden alındı. Kazancı yerine AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz oldu. Peki Serdar Karagöz kimdir? Serdar Karagöz nerelidir? Serdar Karagöz hangi görevlerde bulundu? Serdar Karagöz, 2018 – 2020 yılları arasında TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştü. İşte Serdar Karagöz hayatı biyografisi.
Serdar Karagöz, 1980 yılında doğdu. Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programının ardından ABD’de The New School University’de “Media Studies” alanında yüksek lisans programını tamamladı. Karagöz, ABD’de bulunduğu dönemde “The New York Times Syndication” departmanında çalıştı. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013’te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye’ye döndü.
Karagöz, “Daily Sabah” gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Serdar Karagöz, 2018 – 2020 yılları arasında TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüş geçtiğimiz yılın başında TRT Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Serdar Karagöz, 7 Nisan 2021 tarihinde AA Genel Müdürü olarak atandı.