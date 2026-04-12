Serdar Dursun'dan şampiyonluk yarışı çıkışı! Galatasaray beraberliği sonrası iddialı sözler: Taraftar çıldıracak

Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, 1-1 sona eren Galatasaray maçının ardından Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ile ilgili, "Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray’ın şansı artık eşitlendi diyebilirim. Hak eden kazansın, bizi ilgilendirmiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maç öncesinde biraz gerilme olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Serdar, "Hiç gerek yoktu bu olaylara. Çünkü ilk maç aslında maçtan önce bir şey yoktu ama maçtan sonra birkaç olay oldu, Galatasaray’ı biraz tabii ki sinirlendirdi böyle olaylar. Maça bakarsak tabii ki biraz maçın önemi arttı. İki taraf da kendini göstermeye çalıştı. Galatasaray stadında oynamak her zaman zordur. Çünkü topa hakim oluyorlar. İlk yarıya da bakarsak biraz ürkek başladık, biraz pozisyonları, topla çıkışları daha iyi yapabilirdik. Az önce gördük de bilmiyorum ilk gol ofsayt diyorlar, Jakobs bir adım önde diyorlar. Joe’nun da bir penaltı belki olabilirdi. İlk yarı aslında Galatasaray’ın üstünlüğüyle geçti ama ikinci yarıya bakarsak daha atak, daha ofansif, daha korkmayarak önde basmaya çalıştık. Çünkü Galatasaray önde baskı yaparsa illa hatalar yapabiliyor. 8 günde galiba üçüncü maçına çıktı, biraz takımda psikolojik olarak bir de yorgunluk vardı son yarım saate bakarsak. Golü de atınca tamamen üstünlük bize geçti. Dan’ın bir direk pozisyonu var. Böyle maçlarda biraz daha şanslı olacaksın kazanmak için. İki maça bakarsak 4 puan aldık. Böyle değerli büyük camiaya karşı bir puan güzel ama maça bakarsak son 15 dakika belki 3 puan güzel olabilirdi. Aslında geçen haftaya bakarsak birebir baskılar aynı Başakşehir’e benzer bir maç oynadık. Çünkü Başakşehir de sürekli üçlü oyun kuruyor Böyle statlarda ilk 15 dakika, 20 dakika gol yemeyeceksin ondan sonra üstünlüğü alabilirsin. Topla çıkışlarda defans arkasına atmaya çalıştık, sağlı sollu beklerin arkasına. Son 15 ya da 30 dakika daha iyi futbol oynayabildik" diye konuştu.

Icardi ve Osimhen’in çok değerli forvetler olduğunu aktaran Serdar, "Icardi’ye bakarsak sakatlıktan sonra tabii ki iyi dönemedi. Fiziksel açıdan o istediği performansı veremedi. Biraz daha fit olursa Galatasaray için daha iyi olabilir tabii ki. Osimhen daha iyi önde basıyor, çabalıyor ondan dolayı rakipler için daha zor oluyor" şeklinde konuştu.

"Montella’ya kendimi göstermek istiyorum"

Sezonun kalanında en iyi performansı vererek A Milli Takım’a seçilmek istediğini dile getiren Serdar Dursun, "Tabii ki her maç üstüne koyarak devam etmek istiyorum, takıma katkı sağlamak istiyorum. Pozisyonlar gelince golleri atmaya çalışıp kendimi göstermeye çalışıyorum. Şu an 6 maç kaldı, elimden geleni yapıp hedefim hayalim orada bulunmak. Bugün bir gol atsaydık daha güzel olabilirdi benim için. Elimden geleni yapıp inşallah 6 maçta daha iyi oynayarak, daha çok gol atarak inşallah kendimi göstermek istiyorum hocamız Montella’ya" dedi.

"Şampiyonluğu hak eden kazansın, bizi ilgilendirmiyor"

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Serdar, "Şu an iki puana düştü galiba. Galatasaray’ın önemli bir avantajı vardı 4 puanla, iki hafta sonra derbi var işte ona psikolojik olarak daha iyi başlayacaktı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray’ın şansı artık eşitlendi diyebilirim. Hak eden kazansın, bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

"Böyle değerli camialara karşı iki maçta 4 puan alıyorsan güzel oluyor"

Kocaelispor taraftarlarına da teşekkür eden Serdar Dursun, "2 bin 500 taraftar geldi Kocaeli’den, Hodri Meydan. İnanılmaz destek verdiler dakika 1’den 90’a kadar, onların ağzına sağlık. İnanarak geldiler buraya, onlar da bizim için itici güç oldu. Bu puanı onlara armağan ediyoruz. Başları dik ayrıldılar buradan. Böyle değerli camialara karşı iki maçta 4 puan alıyorsan güzel oluyor" cümlelerine yer verdi.