Türkiye’nin iyilik eli dünyayı sardı

Sebahattin Ayan İstanbul

2 milyarlık İslam âlemi, bir Kurban Bayramı’nı daha yeryüzünün bütün noktalarında buruk bir coşku ile eda ederken, hayırda yarışan Türkiye’nin yardım kuruluşları gönül coğrafyamıza iyilik ve merhametimizle bir kez daha bayram yaşattı. İnsani yardımlarla dünyaya örnek olan Türkiye, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla açlık, sefalet ya da doğal afetle boğuşan ve ülkelerindeki savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insana Kurban Bayramı’nda yardım ulaştırıldı.

KIZILAY HER YERDE

Türkiye’nin yardım faaliyetlerinde amiral gemisi Türk Kızılay’ı 20 yıldır başarıyla uyguladığı kurban kampanyasını bu yılda devam ettirdi. Kızılay’ın “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürüttüğü vekaletle kurban kesim kampanyası, bu yıl da hayırseverlerden yoğun ilgi gördü. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyükleri ve iş dünyasından temsilcilerin de destek verdiği kampanya kapsamında hayırseverler, Kızılay’a kurban vekaletlerini emanet etti. Bu yılda dünyanın birçok yerinde yüzbinlerce kurban dağıtımı yapıldı.

TDV VE İHH’DAN ATAK

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürüttüğü 2026 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında 898 bin 450 hisse kurban keserek yurt içinde ve yurt dışında toplam 44 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı. Bu yıl “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla 34’üncüsünü düzenleyen TDV, organizasyon kapsamında, hayırseverlerin kurban emanetlerini, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mazlum ve mağdur coğrafyalara da teslim etti. İHH İnsani Yardım Vakfı da, bu yıl “Kurban Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla yürüttüğü kurban organizasyonu kapsamında Türkiye dahil 61 ülkede yaklaşık 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı. İHH 2026 yılı kurban çalışmaları kapsamında başta Gazze olmak üzere 86 bin 43 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Filistin’de 42 bin 735 hisse, Sudan’da 4 bin 200 hisse kurban dağıtımı gerçekleştirilirken, yurt içinde ise 1.400 hisse kesildi.

İDDEF, CANSUYU

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı vekâletle yurtdışı vacip kurban organizasyonu kapsamında Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’da 56 ülkede faaliyet yürüttü. Yapılan çalışmalarla savaş, yoksulluk ve insani krizlerin yaşandığı bölgelerde yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldı, bayramlıklar dağıtıldı. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise 58 ülkede, derneğe bağışlanan vekalet kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2026 yılı Kurban Bayramı organizasyonu kapsamında milyonlarca mazluma kurban eti ulaştırırken yetimlere ve mağdur çocuklara da bayramlıklar hediye etti. Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HAYDER), Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Balkanlar’a kadar Türkiye dahil toplam 19 ülkede İslami usul ve kaidelere uygun şekilde kurban kesimi gerçekleştirdi. Yesevi Hareketi Derneği ise başta Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan olmak üzere, Gazze, Türkmenistan, Moğolistan, Afganistan, Afrika ve Balkanlarda bağışlanan kurbanlarla ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Yüzbinlerce kişiye ulaşan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ise, Tanzanya’nın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi 70 bin aileye organizasyon kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerini ulaştırdı.

BAYRAM YAŞATTILAR

Ülkemizde faaliyet gösteren ve mazlumların yaralarına merhem olmayı amaçlayan birçok sivil toplum kuruluşu da Kurban Bayramı’nda yürüttükleri çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, Deniz Feneri Derneği, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Umuda Koşanlar Derneği ve İnsan ve Medeniyet Hareketi başta olmak üzere çok sayıda kuruluş, kurban organizasyonları kapsamında farklı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı.