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Serdar Aziz'in menajeri canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'ye...

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncunun transferi hakkında önemli demeçlerde bulundu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 02:57
Serdar Aziz'in menajeri canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'ye...

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye içinde çalışabilirsin dediler''

Türkiye içi görüşmeler için Galatasaray yönetiminden izin istedim. İzin verdiler. 'Tamam, Türkiye içinde çalışabilirsin' dediler. Ve Türkiye içi görüşmelere başladım. Bu zaten ortada olan bir durum."

''Fenerbahçe ile görüştüm''

Haluk Canatar, "Galatasaray'dan transfer görüşmeleri için izin aldıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüm. Galatasaray yönetimini kızdıracak hiçbir işlem yapmadık. Semih Özsoy ile Abdurrahim Albayrak'ı telefonda görüştürdüm. Zaten Fenerbahçe ile yaptığım görüşmede de Galatasaray'dan izin aldığımı söyledim." ifadelerini kullandı.

Haluk Canatar canlı yayında Abdülkerim Durmaz'ın, "Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var mı" yönündeki sorusuna "Evet var. Ayrıca Ersun Yanal ile Serdar Aziz de telefonda görüştüler." dedi.

"Bu bize yakışmaz''

Haluk Canatar, "Alacaklar, borçlar... Bütün kulüplerde var. Bu bize yakışmaz. Öylesiyle böylesiyle dev gibi bir camia. Bugüne kadar alacaklarla ilgili Serdar hukuksal yola asla başvurmadı." dedi.

Beyaz tv

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 02:57
  1. Serdar Aziz
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
  4. Haluk Canatar

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