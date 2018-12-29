Serdar Aziz sessizliğini bozdu: Fatih Hoca ile bir problemim...

Galatasaray'da satış listesine koyulan Serdar Aziz, bu sabah saatlerinde tatilden dönerek eşi Tuğçe Aziz ile birlikte menajeri Haluk Canatar ile buluştu.

Kadro dışı kararının ardından sessizliğini bozan Serdar Aziz, Türkiye Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi'ye yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile bir sorununun olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Serdar Aziz; "Fatih hocayla bir problemim olması mümkün değil. Hocayla birbirimizi çok severiz. Florya'da tek bir kişiyle bile problemim yok" şeklinde konuştu.