  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Serdar Aziz sakatlığı nedir? Serdar Aziz kaç ay sahalarda olmayacak?
Siyaset

Serdar Aziz sakatlığı nedir? Serdar Aziz kaç ay sahalarda olmayacak?

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Serdar Aziz ameliyat mı olacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-22 16:30:00 -
Serdar Aziz sakatlığı nedir? Serdar Aziz kaç ay sahalarda olmayacak?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında sakatlanan Serdar Aziz’in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Serdar Aziz sakatlığı nedir? Serdar Aziz kaç ay sahalarda olmayacak?

Fenerbahçe, Serdar Aziz’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun Serdar Aziz" başlığıyla yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Acibadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.

Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaştığı ve 0-0 biten maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23