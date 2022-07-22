Serdar Aziz sakatlığı nedir? Serdar Aziz kaç ay sahalarda olmayacak?
Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Serdar Aziz ameliyat mı olacak?
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında sakatlanan Serdar Aziz’in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Serdar Aziz sakatlığı nedir? Serdar Aziz kaç ay sahalarda olmayacak?
Fenerbahçe, Serdar Aziz’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun Serdar Aziz" başlığıyla yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Acibadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.
Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaştığı ve 0-0 biten maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.