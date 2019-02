Serdar Ali Çelikler'den çarpıçı sözler: Bu Kasımpaşa’yı Fenerbahçe bile yener

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup ederken CNN Türk yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Kasımpaşa’yı eleştirdi.

Mustafa Denizli sözleri!

8 maç kaybeden hocası her yerde kovulur. Mustafa Denizli devam etmemeli. Kaleciyi de kim aldıysa tebrik ediyorum. Her geleni içeri aldı. Rezil bir performanstı. 1-0’da aynı taktik, 2-0’da aynı taktik, 3-1’de aynı taktik. Değiştir artık taktik. At topu Trezeguet’ye, artık o ne yaparsa... Hocanın artık emeklilik zamanı geldi. Öyle toparlayacağız, edeceğiz falan bunları geç hocam. Hep bir slogan var. Ancak epersayon yok. Ersun hoca da başladı o işlere."

"Fenerbahçe bile yener''

Kasımpaşa’nın çok kötü takım olduğunu söyleyen Serdar Ali Çelikler, "Kasımpaşa böyle giderse küme düşme riski görüyorum takımda. Fenerbahçe bile yener Kasımpaşa’yı. O kadar kötü takım."

" Ersun Yanal şu ana kadar Fenerbahçe’de çok başarısız''

Ersun Yanal ile Fenerbahçe taraftarı arasındaki aşk tüketiliyor... Ersun Yanal şu ana kadar Fenerbahçe’de çok başarısız. Bu aşk biteceği gibi hocanın da kariyerini negatif etkiler. Ümraniye’ye karşı iki maçta da 10 kişi kaldın, ikisinde de mağlup oldun. Kayserispor’a karşı 10 kişi kaldın, yenildin. Konyaspor’a karşı rakip 10 kişiyken pozisyon bile üretemedin. Sloganları bırak artık Ersun Hoca. Boş hikayeler anlatma artık."