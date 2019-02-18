Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde net bir şekilde favori

Spor yorumcusu ve yazarı Serdar Ali Çelikler CnnTürk’te yayınlanan programda, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Serdar Ali Çelikler’in açıklamaları:

“Beşiktaş’ı beğeniyorum, ikinci yarıya iyi başladılar. Çünkü bir omurga buldular. Kalecileri var, iki stoperi artık belli, Dorukhan, Atiba, Ljajic ve Burak ile iyi bir omurga oluşturdular. Bu omurgaya Gökhan ile Güven’in de artan performansı uyum sağladı. Lens, hala biraz sallanıyor ama belli ki Şenol hoca Quaresma’yı oynatmayacak. Ljajic’in yaptığı hareket elbette profesyonelliğe sığmaz ama hepimiz insanız. Boşluğuna, duygu yoğunluğuna gelmiştir. Derbide Kagawa oynayacak. 65-70 dakika performans göstereceğini düşünüyorum. Beşiktaş, bana göre derbide net bir şekilde favori. Beşiktaş’ı kararlı ve istekli buldum” ifadelerini kullandı.