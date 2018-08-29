Şerbet lekesi nasıl temizlenir?

* Üzerinize şerbet döküldüğünde yapmanız gereken ilk şey, lekeli kıyafeti ılık suya bastırmaktır. Ilık su lekenin yayılmasını önleyecektir.

* Şerbet lekesini çıkarmak için uygulaması gereken bir başka yöntem ise lekenin üzerine bulaşık deterjanı uygulamaktır. Şerbet lekesinin üzerine birkaç damla bulaşık deterjanı koyun ve elinizle çitileyin. Lekenin çıktığını göreceksiniz.

* Eğer şerbet elbiseye değilde halının üzerine döküldüyse yapmanız gereken çok basit. Bunun için ılık su ve şampuan kullanmanız gerekir. Halının üzerine ılık su ve şampuan koyun ve temiz bir bezle silin.

* Şerbet lekesini çıkarmak için sodadan da yardım alabilirsiniz. Şerbet dökülen yerin üzerine soda dökün. Soda lekenin köpürerek iz kalmadan çıkmasına yardımcı olacaktır.