THY - Konya
0553 313 94 23

Şerbet lekesi nasıl temizlenir?

Şerbet lekesi nasıl temizlenir? İşte şerbet lekesini temizlemek için yapmanız gerekenler...

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:06
Şerbet lekesi nasıl temizlenir?

* Üzerinize şerbet döküldüğünde yapmanız gereken ilk şey, lekeli kıyafeti ılık suya bastırmaktır. Ilık su lekenin yayılmasını önleyecektir.

* Şerbet lekesini çıkarmak için uygulaması gereken bir başka yöntem ise lekenin üzerine bulaşık deterjanı uygulamaktır. Şerbet lekesinin üzerine birkaç damla bulaşık deterjanı koyun ve elinizle çitileyin. Lekenin çıktığını göreceksiniz.

* Eğer şerbet elbiseye değilde halının üzerine döküldüyse yapmanız gereken çok basit. Bunun için ılık su ve şampuan kullanmanız gerekir. Halının üzerine ılık su ve şampuan koyun ve temiz bir bezle silin.

* Şerbet lekesini çıkarmak için sodadan da yardım alabilirsiniz. Şerbet dökülen yerin üzerine soda dökün. Soda lekenin köpürerek iz kalmadan çıkmasına yardımcı olacaktır.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ballıbabanın faydalarını biliyor musunuz?
    1. Ballıbabanın faydalarını biliyor..
    2. BM'den ABD'ye çok sert tepki: Ayakta..
    3. Muhteşem bir burun!
    4. Ekip otomobilinin benzinini çalan..
    5. Diyarbakır'da insanlığın bittiği an!..
    6. Galatasaray ABD'li yıldızla imzaladı!
    7. Hamile evi nasıl olmalı?
    8. Bekir Pakdemirli'den 30 Ağustos Zafer..
    9. Kıbrıs'ı sarsan casusluk... Suçüstü..
    10. Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı:..
    11. Anlaşma sağlandı! Love'ın yeni takımı
    12. Güney Amerika'da askeri hareketlilik!
    13. Beştepe'de İran ile önemli görüşme!
    14. 2018 KPSS DHBT sınavı ne zaman..
    15. İran Dışişleri Bakanı Zarif, AK Parti'de
    16. Tunceli'de korkutan baskın! Gece..
    17. Başakşehir Mısırlı oyuncuyu kadrosuna..
    18. KPSS ÖABT sonuçları sorgula
    19. Kazada yaralananların cüzdanlarını..
    20. Çörekotu yağının faydaları nelerdir?
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor