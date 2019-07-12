Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 258 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258,20 liradan, bin 700 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 721 liradan, 235,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239,50 liradan, bin 662 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 682 liradan, 831 liradan alınan Yarım Ziynet 841 liradan ve 416 liradan alınan Çeyrek Ziynet 421 liradan satılıyor.

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